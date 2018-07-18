今天，英特尔五十岁了

来源：IT时报

1968年7月18日到2018年7月18日，英特尔走过风风雨雨五十周年。

可以说，PC时代带来的生活便利，背后绝对离不开英特尔这位大功臣，作为全球最大的CPU制造商，你的手机和电脑，都要靠它。

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戏说“英特尔”

英特尔创始人鲍勃·诺伊斯和戈登·摩尔在创业之初，并没有想给公司起英特尔这个名字。当时最伟大的科技公司是惠普，它的英文名是 Hewlett Packard ，是两位创始人姓氏的排列。摩尔和诺伊斯本来打算仿照这种命名方式，但是他俩的姓一组合就是“ Moore Noyce ”，发音非常像“ More Noise ”，也就是“更大的噪音”的意思。这对于一个电子产品公司来说可能有点不吉利。

（鲍勃·诺伊斯）

后来，他们花了15000美金买来了 “Intel” 这个名字，含义是 “Integrated Electronics” （集成电子）的单词缩写。就这样，英特尔公司终于有了自己的名字。

（戈登·摩尔）

创始人之一戈登·摩尔也是摩尔定律的提出者，“当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。换言之，每一美元所能买到的电脑性能，将每隔18-24个月翻一倍以上。”当戈登·摩尔在1965年提出“摩尔定律”时，集成电路才刚刚诞生六年。从那时起，摩尔定律便一直指引着半导体产业的发展。

最早的时候，英特尔并不是依靠处理器来起家，而是通过记忆体打开了市场。这也是摩尔给英特尔的第一个方向，早期业界使用的磁圈记忆体虽然原理简单但工艺非常复杂，机器难以生产，需要手工制作，成品的质量不太好，而且体积非常大。摩尔就想着用三极管的原理来制造记忆体，于是英特尔当时生产的记忆体要比磁圈记忆体存储量更大，体积小非常之多，并且制造成本也要低。全面的技术优势之下，市场选择可想而知，英特尔也随之成名。这也让1968年成立的英特尔，到1969 年就获得了盈利，并且在此后的绝大多数年份中都能够保持盈利能力。一直保持着作为技术的创新者，以技术发展为导向的公司。

由于弗得里克·法金（Federico Faggin）的坚持，英特尔于1972年开始研发设计世界上第一款单芯片微处理器8080。

在法金的主持下，英特尔于1971年成功推出世界上第一款微处理器（即4位的4004处理器），紧接着在1972年推出了8位8008处理器。这两款芯片在当时都是重大突破，并且它们的推出时间相隔不到五个月。

英特尔的诞生也创造了历史，在只能使用固定电话认购股份的情况下，开放融资48小时后英特尔便融资完毕。这次融资的成功鼓励了潜在的创业者和工程师，造就了一波创业大潮，高科技公司真正开始引领时代。

现如今提起“硅谷”这个词，人人耳熟能详，事实上，这个词正是由英特尔催生的。上世界60年代，无数人投身以“硅”为新材料的半导体行业，创立了英特尔的鲍勃·诺伊斯 和戈登·摩尔也是其中的代表。60年代末的时候，美国西部湾区积聚了一大批半导体公司。1971年，一位记者在报道中使用新闻电头——“今日报道来自：美国，硅谷（Silicon Valley）”。就这样，“硅谷”一词正式诞生了。

当下，很多科技公司都以轻松、平等、自由的文化自豪。比如雅虎的大堂是个游乐场；谷歌有大厨做饭，有按摩室和乒乓球桌等等。2015年的时候，Facebook的创始人扎克伯格还晒出来一张自己办公桌的照片，大家发现他没有自己的专属办公室，然后大加感叹与称赞。但实际上，在鲍勃·诺伊斯近乎“放任自流”的管理风格下，这种文化从英特尔开始就建立起来了。

除了鲍勃·诺伊斯 和戈登·摩尔，后来加入的安德鲁·格鲁夫也被称为共同创始人

有一个英特尔的员工回忆说， 当其他公司都在严格地穿西服，对领导毕恭毕敬的时候，英特尔开会的时候，大家则凑在一起吃巧克力蛋糕，甚至有时候还有威士忌喝 。这在上世纪六十年代的美国是不可想象的。

而且，不仅员工如此，当时公司的创始人也没有架子。如果你走进那时候的英特尔公司，就会发现里面全是大片的格子间。甚至哪栋建筑算总部也不太明显，因为诺伊斯、摩尔和格鲁夫经常到处乱窜，分散在不同的地方办公 。而 深受大家爱戴的鲍勃·诺伊斯所谓的“办公室”，就是一个大一点儿的格子间 。他和所有人一样，坐在一个白色硬塑料桌前。唯一的区别是别人贴在案前的是家人和孩子的照片，而他放的是国家发明奖章。

英特尔作为一个不直接面对用户的品牌，能拥有当下的知名度与“等灯等灯”的音效也分不开。这要感谢英特尔历史上最著名的一次营销计划，1991年左右，英特尔推出了“Intel Inside” 这个口号，直接翻译过来就是，英特尔的处理器就在里面。另外，这个口号还配合了一个大众非常熟悉的音效，就是著名的 “灯~等灯等灯” 。

为此，英特尔请了奥地利著名的电子音乐艺术家亲自撰写了“等灯等灯”的音效，每一个音符都是用木琴、马林巴琴等各种乐器合成的 。这轮广告可以说是广告营销史上的一个经典。在将近十年后的2000年，英特尔在一次全球的品牌调研中，成为了世界最知名品牌的第二位，仅次于可口可乐 。

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跨越半个世纪风霜

Intel处理器进化史（图片来源：电科防务研究）

1968年，戈登·摩尔和罗伯特·诺伊斯在硅谷创办了英特尔公司。

1969年，凭借首批106名员工，英特尔公司在加利福尼亚州山景城的米德菲尔德路365号开始运营。

（Intel第一款CPU 4004）

1971年，英特尔开发出第一个商用处理器Intel 4004，片内集成了2250个晶体管，晶体管之间的距离是10微米，能够处理4bit的数据，每秒运算6万次，频率为108KHZ，前端总线为0.74MHz （4bit）。微处理器所带来的计算机和互联网革命，改变了整个世界。

（Intel 8086处理器）

1978年，英特尔生产出了著名的16位8086处理器，是所有IBM PC处理器的祖宗。

1981年，IBM生产的第一台电脑使用英特尔的8086芯片，因此，英特尔一举成名。

1982年，英特尔推出和8086完全兼容的第二代PC处理器80286，用在IBM PC/AT上。

1985年，康柏制造出世界上第一台IBM PC兼容机，兼容机厂商们像雨后春笋一样涌现出来，但是为了和IBM PC兼容，处理器都是使用英特尔公司的。

（英特尔研制的32位微处理器80386）

1985年，英特尔继摩托罗拉之后，第二个研制出32位的微处理器80386。英特尔靠80386完成了对IBM PC兼容机市场的一统江湖的地位。同年，英特尔进入中国。

1987年，安迪格鲁夫正式担任CEO，英特尔开始了快速发展的10年，并且成为全球最大的半导体公司。

1989年，英特尔推出了从80386到奔腾处理器的过渡产品80486，其实就是80386加一个浮点处理器80387缓存。依靠80486，英特尔一举超过所有日本半导体公司，坐上了半导体行业的头把交椅。

20世纪80年代，英特尔果断停掉传统的内存业务，从此专心做处理器。

1993年，英特尔推出奔腾处理器Pentium，从此英特尔不再以数字命名处理器了。但是工业界和学术界，仍然习惯称呼英特尔处理器为X86系列（比如Pentium就被称为586）。

奔腾处理器的诞生，让英特尔公司甩掉了只会做低性能处理器的帽子，其运行速度达到工作站处理器的水平。随后十年里，英特尔推出了很多代的奔腾处理器。

1999年的时候英特尔公司市值最高突破了5000亿美元，最高峰为5090亿美元，

2000年，英特尔的手机处理器XScale问世。

2001年，英特尔的64位服务器处理器Itanium问世，英特尔在服务器市场彻底超越RISC处理器的代表太阳公司。

2005年，苹果开始使用英特尔处理器，摩托罗拉彻底退出个人电脑处理器市场。

2006年，英特尔和AMD主要产品都采用65纳米的半导体技术，但是英特尔在最新45纳米技术上明显领先于AMD，并且已经开始研发集成度更高的32纳米的芯片。从那时起直到今天，英特尔对AMD一直保持绝对优势。

2006年，双核处理器问世。

2008年11月17日，英特尔发布四核core i7处理器。

2009年，四核处理器问世。英特尔继续在服务器处理器市场占优势。

2012年，英特尔宣布重返移动终端市场，但是效果不佳。

2014年2月19日，英特尔推出处理器至强E7 v2系列采用了多达15个处理器核心，成为英特尔核心数最多的处理器。

2015年1月8日，英特尔发布世界上最小Windows电脑Compute Stick，大小仅如一枚U盘，可连接任何电视机或显示器以组成一台完整PC。

2015年6月，英特尔收购了头显设备厂商Recon。

2015年12月斥资167亿美元收购了Altera公司，这是英特尔有史以来金额最大的一次收购，意味着英特尔要考虑CPU之外的新技术应用，在PC市场不断萎缩且移动市场迟迟难以打开的背景下，英特尔希望布局物联网市场。

2016年11月30日，据国外媒体报道，英特尔正在组建一个专门的事业部来从事自动驾驶解决方案的研发，它的名字就叫做Automated Driving Group（自动驾驶事业部，简称ADG）。

2017年3月，英特尔收购Mobileye， “算法+芯片“整合成AI制胜关键。

2017年6月7日，2017年《财富》美国500强排行榜发布，英特尔公司排名第47位。

2018年4月，英特尔宣布2019年大规模交付10nm芯片。

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在“困境”中自我突破

进入2018年，英特尔在处理器路线图上遭遇了难题，核心问题在于10nm工艺难产，英特尔不得不继续使用14nm工艺再撑一年，官方表态2019年底10nm工艺都不会量产，这意味着2020年之前英特尔的处理器还都是14nm工艺。

从服务器芯片到桌面芯片再到移动芯片、超低功耗芯片，14nm依然是英特尔的主打，10mm还要再等一年。没有10nm工艺支撑，但是英特尔的处理器还是要继续更新，推特网友Dayman做了一份英特尔2018-2020年的处理器路线图，可以清楚地了解英特尔的处理器在未来一年半内将会如何升级进化。

正值英特尔成立50周年之际，其CEO科再奇却在6月21日因职场绯闻闪电辞职，这也让英特尔陷入舆论漩涡，大家纷纷猜测科再奇的卸任背后是否另有隐情。有分析师认为他的离职的其他原因，可能是因为10nm芯片难产问题，导致英特尔在芯片制造工艺上首次落后于竞争对手AMD和台积电，也可能是由于英特尔2018年第一季度财报中PC中心的CCG（客户端计算事业部）收入增长率不高，科再奇是迫于压力辞职。

不可否认的是，PC 已经进入发展饱和乃至衰退期，未来将会属于 5G、云和人工智能。英特尔也正在积极转型。从去年开始，英特尔开始频繁向外界释放信号，称英特尔未来会成为一家“数据公司”。

但不管如何，在过去的50年里，英特尔在处理器上的创新突破以及对电脑发展的极大推动，这些功绩都会被我们永远铭记。人至50，半生已过，而对于英特尔，纵使前方荆棘遍布，也希望它可以坚持砥砺前行，在接下来的10年，20年，50年里，继续为每一个人带来更大的福利。