京城汛期严查“非法网约车” 群众纷纷吐槽叫车难

原标题：严查“非法网约车”导致叫车难 京城汛期重现打车难遭市民吐槽

中国青年网北京7月18日电（记者 李永鹏 李晗）进入7月，北京地区乘客猛然发现，网约车突然出现“叫车难”。随着7月11日北京市迎来入汛后的首场全市性明显降雨，不少乘客雨中撑着伞、面对手机屏幕上动辄半小时起的候车时间，纷纷开始吐槽 “京城重回打车难”！

记者采访发现，这与7月1日《北京市查处非法客运若干规定》（以下简称《规定》）的正式施行密切相关。当天起，北京市交通执法总队将对黑出租车、黑网约车等开展持续半年的打击。这其中最直接的影响，就是网约车司机们不敢出车接单。

为解决叫车难题，有网友上传攻略将自己当做货物运送到目的地。

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乘客：严查下的出行难

7月7日，为避免出行拥堵，李女士特意购买了4点钟的电影票，但让她没想到的是，原本只有6公里的路程自己却花费了40分钟，并额外给司机支付了远程调度费。

司机告诉李女士，现在网约车之所以难打，主要是因为政府在严查。热心的司机还向李女士提供了诀窍，“因为人多车少，平台会优先将资源指派给选择拼车的人，只有这样才能尽快打到车” 。

同样是选择添加调度费出行的耿先生告诉记者，近段时间自己在上下班期间打车时，总是需要等待很久，这使得原本习惯打车的他频频迟到。

面对这一现象，耿先生一度怀疑自己是遭遇“大数据杀熟”。后来看到很多关于近期打车难的报道，以及听到司机抱怨“抓车太狠”之后，才明白原因所在。

对于近期打车难现象，滴滴方面向媒体回应称：近日平台收到很多用户反映由于供需失衡，北京部分地区高峰期打车成功率下降，等待时间变长，我们深感抱歉，在此也提醒广大用户尽可能提前规划出行方式，更多通过预约或拼车出行，成功率会相对高一点。

司机：不情愿地销声匿迹

在此之前，根据由交通运输部、工信部等7部委联合发布的《网约预约出租车经营服务管理细则》与《出租汽车服务质量信誉考核办法》，网约车需满足“京人开京车”且排量不小于1.8升、轴距不小于2650毫米，平台和网约车司机必须“三证”齐全的规定，而据媒体报道，仅要求网约车司机必须为北京户籍这一点，就足以将90%以上的司机永久性地挡在“合规”的门外。

“没有‘准驾证’容易被查，顶风作案代价太大了！”说起这个话题，张师傅告诉中国青年网记者，7月以来自己所相熟的几位外地同行早已经不再接单了。

“准驾证不是愿不愿意或好不好拿的问题，说到底还是太麻烦。”张师傅称，考证前要学习的内容涵盖“出租汽车法律法规、职业道德、服务规范、安全运营”等一系列具有普遍规范要求的内容，而这其中，仅地理知识就足以让张师傅感到头痛。

张师傅口中所说的准驾证，被称之为“网约车从业资格证”，是《若干规定》中所强调的，“在本市行政区域内从事客运经营的经营者、车辆和驾驶人员应当依法取得‘相应许可’”之一。

《新华每日电讯》之前报道称，各地网约车考试“奇葩”题目频出，类似“黄宗羲是哪个朝代”、“无锡新女婿哪一天到丈母娘家拜年”、“生产经营单位建立的重大危险源运行管理档案纸质文档，应该保存多少天”等等。

深圳的考题要求司机知道本市每个区有多少五星级、四星级酒店，并要知道名字；北京除了笔试，还要求司机考英语听力，广州除了考英语还要考粤语……据有关媒体的统计，各地网约车考试平均通过率仅在20%左右。

除了户籍资格和司机考试，车辆性质也是让许多司机望而却步的一大原因。“我原本出租车都不干了，就是因为开网约车能让我灵活地掌握时间，但现在要把自己的车改成营运性质，成本就翻番了。”与张师傅相比，高师傅更加为车辆的使用性质而困惑。

高师傅告诉记者，7月1日《规定》正式实施后，针对网约车非法营运问题检查力度加大，而司机们为了避免涉嫌非法运营，必须主动申请变更车辆的性质，只有这样才能获得“营运证”。

被称之为“营运证”的证件，是网约车新政所要求具备的“三证”之一。即“网约车平台要取得经营许可证、车辆要取得网约车营运证、人员要取得网约车驾驶员从业资格证”。

眼下，私家车在报废年限上没有明确要求。高师傅称，可一旦车辆的使用性质由家用变为营运，不光保险费用要增加一倍，车辆按规定还必须强制8年报废，就算再变更回私家车，因为曾经做过营运车辆，在二手车市场上也要比同样条件的私家车价格降一半，这让许多司机无法接受。

“车辆按要求8年强制报废，车牌肯定留不住，为此浪费一个指标实在太可惜。”高师傅告诉记者，进入7月以后，自己已不再考虑接送火车站、机场等范围内的订单业务，虽然自己身边尚没有朋友受到处罚，但同行遭受到处罚的消息却始终不绝于耳。

高师傅向记者分析，用车的需求量大，但因为营运车辆少，顾客的需求又没有减退，虽然许多乘客上车后都曾向他抱怨候车时间过长，但作为司机，只要愿意拉客，会明显地感觉派单频率明显升高。对此，高师傅向记者举例，以往两单之间或长或短存有一定的间隔时间，但现在往往是这一单刚结束，下一单业务就已经由系统派送下来了。

但在《规定》中，针对未经许可擅自从事或者组织从事网络预约出租汽车客运经营的，将由执法部门依照职责分工责令停止经营，扣押车辆，有违法所得的，没收违法所得；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上5万元以下罚款；违法所得2万元以上的，处违法所得2倍以上10倍以下罚款；对非法安装的专用营运标识、设施，予以没收。

专家：严苛政策限制网约车发展

据北京市交委披露，仅7月1日半天，北京全市就检查了1800余辆车，查扣各类“黑车”54辆，而从司机和乘客们的感受来看，网约车无疑成了此次查车的主要对象。

《规定》特别强调，从事非法客运经营被执法部门处罚两次的，由公安机关交通管理部门暂扣三个月机动车驾驶证；从事非法客运经营被执法部门处罚三次以上的，由公安机关交通管理部门暂扣六个月机动车驾驶证。

“如果真的严格按规定严格执法，那网约车在北京说不定就消失了。”国家行政学院行政法研究中心副主任张效羽告诉记者，网约车司机在申请相关许可的证件时会遭遇各种情况，这就导致符合条件要求的网约车将会从大众型消费市场向中小型消费市场转变，属于垄断型政策。而这也是与广大人民群众的需要不相符的。

张效羽称，罚款力度的加大、相关执法检查频率提高、联合执法、信用惩戒等一系列措施自然会让一些处于观望状态的网约车司机望而却步，造成出租车见不着、网约车打不到的窘境。

上海金融与法律研究院研究员傅蔚冈则表示，目前，中国的电子商务和数字经济需要法律规范，但问题是，需要什么样的法？法律的效果是促进和规范发展，还是限制发展？是否能通过立法，继续激发出创新活力？

以网约车为例，尽管中国是第一个在国家层面通过部门规章的形式来确认网约车合法的国家，但是从实践来看，新政并未成为促进网约车发展的工具，相反成为地方政府限制其发展的根据，最典型的就是不少地方政府以户籍、车牌轴距和排量等标准来作为准入门槛，而这种准入门槛在其他国家和地区所没有的。

最终的结果是，网约车的供给在新政之后大规模缩减，也妨碍了新技术为更多人提供服务的可能。