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直击|美团上线新业务“美团闪购”：24小时不打烊

直击|美团上线新业务“美团闪购”：24小时不打烊
2018年07月18日 16:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月18日下午消息，美团点评今日举办“以快破局•助力零售升级” 2018美团闪购发布会，正式上线美团闪购业务，涵盖超市便利、生鲜果蔬、鲜花绿植等众多品类，30分钟配送上门，24小时无间断配送。

美团外卖APP底部标圆圈处为闪购频道入口美团外卖App底部标圆圈处为闪购频道入口

　　用户打开美团外卖App，点击底部闪购频道，即可进入美团闪购页面。据了解，目前美团闪购覆盖全国2500个市县和53万骑手，24小时无间断提供配送。

　　美团点评高级副总裁王莆中表示，消费升级的本质是需求升级，随着生活水平的提高，人们希望更快更便捷地获取所需，这种需求也延伸到了餐饮外的品类。为此，美团点评推出闪购平台，采用快零售的业务模式，为用户搭建一个30分钟到货的生活卖场。同时，对于加入美团闪购平台的传统零售商，美团点评还将在营销、配送、科技三个方面进行助力，帮助其实现业态升级，更好服务消费者。

美团点评高级副总裁王莆中美团点评高级副总裁王莆中

　　在营销方面，美团闪购可帮助零售商家覆盖更多消费人群、触达美团点评生态的海量用户。同时通过数据分析，美团点评还针对每个商家的用户特点、商圈特点、商品特点为其推荐专业的运营方案，帮助商家提升营销转化。

　　配送方面，美团点评拥有53万活跃骑手和技术领先的智能调度系统，形成了成熟的分级配送体系和完善的拣货方案。

　　此外，美团点评拥有基于LBS的生活消费全景数据，可以为商家的精细化运营提供支持，同时新一代零售系统可以低成本、高效率支撑业务升级，帮忙零售商家实现门店服务自动化、门店管理智能化、门店作业自动化。

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