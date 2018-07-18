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研究：特朗普最舍得在Facebook花钱投放政治广告

研究：特朗普最舍得在Facebook花钱投放政治广告
2018年07月18日 15:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月18日下午消息，纽约大学的最新研究显示，Facebook平台上花钱最多的政治广告主是美国总统特朗普。

　　研究人员利用Facebook数据得出的结果显示，自五月初以来，特朗普总统及其政治行动委员会（PAC）在Facebook上的广告花费为27.4万美元，远超平台上第二大广告主——美国计划生育协会（Planned Parenthood Federation of America），他们同一时期在Facebook上花费的广告金额为18.8万美元。

　　同时，特朗普及PAC广告的浏览次数也最高。自五月份以来，至少有3700万Facebook用户浏览过他们的广告。

　　研究人员还发现，有43575个政治广告的投放者身份不明，也就是说这些广告主并没有经过Facebook的身份验证流程。另外，年龄在25到34岁之间的用户为政治广告最大目标群体，相比之下针对17岁或65岁以上人群的广告最少。

　　关于Facebook政治广告主的具体身份，以及国会中期选举前广告开支等问题，上述研究是迄今为止最全面的分析。

　　自五月份开始，Facebook动手整理政治类广告，将其制作成公开可搜索的数据库。Facebook希望，数据库可以涵盖所有带政治内容且针对美国人的广告，方便研究人员获取所有原始数据。

　　主持这项研究的研究人员达蒙·麦考伊（Damon McCoy）说，Facebook提供的数据库在识别具体广告上效果很好，但并不能给出特定团体或政客在Facebook上发布广告情况。麦考伊表示，有些团体会使用不同的名称发布广告。

　　Facebook表示，他们十分欢迎这项新的研究，并希望有更多人开始深入研究其数据。而白宫方面未立即置评。

　　通过社交媒体接触选民已成为政治活动的最有效方式之一，这在去年美国大选时更为明显。特朗普竞选活动的数字广告总监布拉德·帕斯卡尔（Brad Parscale）表示，他的团队曾在2016年用Facebook定向广告争取选民。该团队先是面向全美选民测试定向广告的效果，接着再大力推广效果最好的那些。

　　但此前在社交媒体投放政治广告缺乏透明度，引发俄罗斯方面对去年美国总统大选的干预。因此，Facebook后来要求平台上的政治广告主必须是美国公民或永久居民，且须经过身份验证，以减少外国势力的干预。(图尔)

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