万事达新专利可加快加密货币支付速度

新浪科技讯 北京时间7月18日下午消息，万事达周二在美国获得一项专利，可以加快加密货币的支付速度。

美国专利和商标局7月17日公布了这份专利文件。该文件解释称，尽管“看重匿名性和安全性的消费者对加密货币的使用量增幅超过传统法定货币”，但这两种资产在支付处理时间上的巨大差异导致加密货币处于“不利地位”。

该专利称：“对于利用区块链的货币来说，需要提升其交易存储和处理能力。”

该专利解释道：“要处理基于区块链的交易，通常需要很多时间，大约要十分钟。保守来看，传统法定货币的支付交易使用支付网络往往只需要几毫秒。因此，很多实体（尤其是商家、零售商、服务提供商和其他提供商品和服务的商家）在接受区块链货币并参与区块链交易时可能都会比较谨慎。”

为了缩短这些交易所用的时间，该公司会提供一种新型用户账户，使之可以通过现有的法定货币系统交易加密货币。这个账户会关联一系列可以确定用户“法定货币数量、区块链货币数量、账户识别码和地址”的资料。

交易本身将使用法定货币的支付路径和安全功能，但每一笔交易都会代表加密货币。

万事达还表示，通过这种方式处理加密货币的交易，“支付网络或许就能评估欺诈的可能性，并评估使用现有欺诈和风险算法以及支付网络可以获取的信息（例如法定货币和区块链历史交易数据、信用数据、人口统计信息等目前没有对区块链网络开放的数据），来评估区块链交易所面临的风险。”

事实上，这并非万事达首次对加密货币领域的消费者保护措施感兴趣。该公司去年也曾经申请一项专利，希望为加密货币交易设计一种退款机制。(书聿)