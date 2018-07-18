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传沃尔玛或推视频流媒体服务:与Netflix和亚马逊竞争

传沃尔玛或推视频流媒体服务:与Netflix和亚马逊竞争
2018年07月18日 14:42 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月18日下午消息，据美国科技媒体The Information报道，沃尔玛正在考虑推出自己的视频流媒体订阅服务，使其有望成为Netflix亚马逊Prime视频（Amazon Prime Video）的竞争对手。

　　消息人士透露，如果这项服务推出，其定价可能低于两大竞争对手所提供的价格。目前Netflix订阅服务定价为8-14美元，亚马逊为每月9美元，Hulu为8-12美元。据报道，沃尔玛也考虑提供有广告的免费视频流媒体服务。

　　这项服务目前仍处于商讨阶段，甚至有可能无果而终。但如果沃尔玛仿效Facebook苹果等公司，开始朝着视频方向迈进，这将是一件有趣的事情。

　　此前沃尔玛已经收购了在线电影服务提供商Vudu，但Vudu并不像Netflix或亚马逊的那么受欢迎。通过推出与竞争对手更为接近的订阅服务，可使Vudu发挥更大作用，也更吸引人们的注意力。

　　沃尔玛一直与亚马逊激烈竞争，范围涉及食品杂货配送、个人购物、自动售货亭、当天送货和生鲜半成品套装配送服务。同时，该公司还与微软合作，在数字零售业务上与亚马逊竞争。(斯眉)

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