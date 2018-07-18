传百度将撤离巴西市场:目前仅剩2名员工 此前运营5年

新浪科技讯 北京时间7月18日下午消息，据美国科技媒体ZDNet援引巴西当地报纸《Valor Economico》报道，经过5年探索，百度日前停止在巴西当地的运营，今后百度将在中国本土向巴西现有用户提供相关网络服务。目前百度还有2名员工在当地处理与停止运营有关的正式程序。

百度发言人称，该公司并没有发布撤离巴西市场的正式声明。目前也不清楚负责百度巴西业务的高管闫迪是否仍将在百度任职。

百度调整巴西业务也是该公司全球业务变化的一部分。作为新计划的一个组成部分，该公司开始剥离应用和移动广告部门，以及金融服务部门，集中精力发展人工智能。

百度2013年开始在巴西免费提供桌面和智能手机应用，一年后又推出葡萄牙语搜索。他们最初希望通过提供简单的网络产品来把握巴西互联网服务的快速增长趋势。

该公司随后扩大战略，将其定位为一个服务聚合商，用一个单一平台取代了原先独立存在的打车和外卖应用。

为此，百度收购了团购网站Peixe Urbano，希望纳入其当时多达2500万的用户，并与服务提供商建立合作关系，进一步针对本地开发百度的搜索引擎。另外，百度还希望能够增加Peixe Urbano的移动用户。

百度当时在巴西约有400名员工。他们此后又考虑在整个拉美市场扩张，这也是其投资发展中市场整体计划的一部分。阿根廷、智利、墨西哥都有可能成为其接下来的进军目标。

然而，战略变化导致百度将Peixe Urbano出售给风险投资公司Mountain Nazca（该公司还收购了Groupon的拉美业务），并关闭了巴西办事处。(书聿)