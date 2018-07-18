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比特币大涨逾10%站上7400美元 加密货币全线上涨

比特币大涨逾10%站上7400美元 加密货币全线上涨
2018年07月18日 13:27 新浪科技综合
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比特币走势K线图比特币走势K线图

　　来源：Investing

　　周三，加密货币继续上涨，其中，比特币自6月来首次上破7000美元。

　　截至北京时间12：30（美国东部时间凌晨00：30），Bitfinex交易所的比特币价格在过去24小时涨10.43%，报7，429.6美元。

　　按市值计的第二大加密货币以太坊在Bitfinex交易所的价格涨5.06%，报503.82美元。

　　Poloniex 交易所的瑞波币价格涨6.67%，报0.512美元。

　　莱特币涨9.90%，报91.37美元。

　　Digital Asset Research技术研究主管Lucas Nuzzi说，“没有特定因素引发这次反弹。部分交易员称比特币正在形成头肩底，且交易量猛增。”

　　比特币上一次突破7000美元是在6月8日，但在随后的周末跌至6000美元关口附近，因有报道称韩国交易所遭到黑客攻击，以及中国打压加密货币交易平台，致整个加密货币整体遭到抛售，市值蒸发约420亿美元。

　　本周早些时候有报道称投资巨头贝莱德（NYSE：BLK）成立了一个团队来研究加密货币和区块链投资，该消息被认为支撑了加密货币价格，不过该公司首席执行官Larry Fink后来否认了这一计划。

　　Larry Fink在周一接受彭博采访时说道，“我不认为有客户寻求投资加密货币。我没有听到客户说‘我想要进入加密货币市场’。”

　　近几个月来，因包括盗窃、市场操纵和洗钱等一系列问题，全球对加密货币的审查日益严格，给整个加密货币行业带来了压力。

　　今年1月，日本加密货币交易所Coincheck遭到黑客攻击，价值5.34亿美元的加密货币被盗。一个月后，意大利交易所BitGrail也遭到网络攻击，损失了1.95亿美元。

比特币交易所
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