Booking CEO解释投资滴滴：运输服务能带来很大机遇

新浪科技讯 北京时间7月18日下午消息，在线旅游巨头Booking Holdings正在进一步进军运输业务。

这家拥有Booking.com、OpenTable、Kayak和Priceline.com等知名品牌的公司向中国第一大网约车公司滴滴出行投资了5亿美元。

在周二出席《财富》头脑风暴科技会议时，Booking.com的首席执行官吉莉安.坦斯（Gillian Tans）表示，“Booking考虑运输服务将会为公司带来很大机遇，而网约车则是该战略重要的一部分。”她解释称，旅行客户在从机场或者旅游景点回到住处时，都需要交通服务。

坦斯还表示，中国市场长期以来一直是Booking公司的关注重点，该公司在帮助中国游客境外出游以及帮助国外游客来中国旅游方面扮演着重要作用。她称，Booking在中国进行了大量的投资，包括地面客服服务等。她表示，“中国市场对我们的未来发展至关重要”。

借助此次投资，Booking的应用将整合滴滴服务，而与此同时滴滴用户可以直接在Booking.com和Agoda上预定房间。

对滴滴而言，这笔投资是它全球扩张业务的一部分，该公司正试图与Uber展开竞争。滴滴最近登陆了墨西哥、澳大利亚和中国台湾，还收购了巴西的一家网约车公司。(堆堆)