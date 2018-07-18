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称配送价每单降2元 西安美团外卖小哥昨停止接单

称配送价每单降2元 西安美团外卖小哥昨停止接单
2018年07月18日 13:17 华商报
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　　华商报记者 张成龙 实习生 张鹏康

　　近日，多名美团骑手致电华商报新闻热线表示，因美团方面降低每单配送价格，市区几个区域上百名美团骑手停止接单。

　　雁塔、高新、长安均有骑手停止接单

　　7月16日，美团骑手吴先生反映，负责高新区美团配送的骑手分批在甘家寨、糜家桥新村、东辛庄、西辛庄等地集体停止接单，主要是抗议美团降低配送价格的问题。

　　美团骑手杨先生平时在雁塔区交大一附院附近配送外卖。他表示，从7月16日起，就有人停止接单，主要原因是美团方面大幅降低每单的配送价。杨先生说，原来美团每单的配送价格是6元起步，现在基本都是4元，大家觉得不划算，便集体停止接单。

　　昨日中午，在雁塔西路交大一附院斜对面聚集数十名美团骑手，他们将电动车停在路边，每辆电动车后都贴一张写有“停止接单”、“抵制美团、疯狂降价”等字样的纸张。但华商报记者也在附近看到一位仍在配送外卖的骑手，该骑手表示他是美团专送骑手，不参与停止接单的事。

　　一名参与抗议的骑手表示，美团骑手分为众包骑手和专送骑手两种，专送骑手主要靠公司派单，他们目前每单配送价格就是6元起步，所以人家不参与这事；而众包骑手不仅要靠自己抢单，还要接受公司派单，但配送价比人家低。

　　配送价格低、配送时间短是主要原因

　　不少骑手向华商报记者表示，他们参与“停止接单”抗议活动并非仅仅因配送价格低的问题。配送距离远的单子价格会稍高一些，但他们通过实际测算，美团App上导航显示的距离往往比实际距离少0.5公里左右，他们认为这是美团降低配送价格的一种手段。此外，今年美团方面将每单配送时间从48分钟降到38分钟，这让配送难度大幅增加，但配送价却降低了，这让大家难以接受。也有骑手表示，去年高温期，配送每个单子会有1-2元高温补贴，但今年一直没有。

　　多名美团骑手表示，他们只想美团方面能尊重大家的劳动，恢复到以前的配送价格。

　　美团回应：配送难度大的订单价格更高

　　昨日，美团方面回应了骑手提出的几个问题。

　　美团方面表示，对于骑手反映的派单不合理问题，由于以往采用纯抢单的方式，存在骑手行驶注意力不集中，部分订单无人配送导致用户体验下降的问题；目前系统进行优化采用了抢派结合的模式，骑手可以选择派单或者抢单，一些配送难度大的订单给到了更高的价格，对骑手更合理更公平。

　　而对于高温补贴，为了更好地保障骑手的利益，为商家和用户服务，配送越多，平台会给予骑手一部分奖励费用。从显示的数据来看，西安地区骑手普遍获得的高温补贴是一直在增加的。

　　美团方面承认目前地图定位确实存在一定偏差，因为当前卫星定位技术发展迅速但是仍不够完善，也会有客户写的地址不够清晰导致某些相同名称的小区（或南区北区等）定位出现错误，将及时更新地图信息，提升骑手和用户的定位准确率。

　　美团方面表示，美团公司会认真倾听小哥们的需求，积极调整优化配送产品设计，尽全力解决小哥们提出的问题。

骑手美团配送
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