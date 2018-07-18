先投资携程美团又下注滴滴，Booking这家公司图啥？

文 《中国企业家》记者 王玄璇 编辑 马吉英

7月17日，滴滴宣布获得新一轮5亿美元战略投资，来自于全球最大在线旅游公司Booking Holdings。

同时，Booking Holdings旗下app将提供滴滴叫车服务接口，而滴滴的乘客也将可以直接通过滴滴App上的入口，预定Booking或Agoda平台上的服务。

出行+酒店住宿，滴滴这一波操作让人想起了它的对手美团。美团上线网约车业务，收购摩拜，在出行领域屡次出手。滴滴布局外卖，反攻美团，此次携手在线旅游公司，如果将来涉足酒旅市场也不意外。业务边界逐渐消失，互相攻入对方腹地，这两个大玩家重合的战场正越来越多。

有意思的是，Booking去年10月成为了美团新的投资方，双方也宣布了战略合作。Booking对中国市场的渴望可见一斑。此次和滴滴合作，与以往合作不太一样，滴滴或将成为其拓展中国市场的一个新帮手。

另外，牵手Booking，对滴滴海外业务的发展与知名度的提升将有所助益。

Booking为何投滴滴？

Booking Holdings的前身是Priceline，这是一家成立于1997年的在线旅游平台。它的成功来自于一种特别的定价方式——让消费者出价竞拍酒店及航班。在之后的10年中，Priceline陆续收购了Booking、Kayak、Agoda、Rentalcars和OpenTable五大品牌，让其成长为全球第一大在线旅游公司，2017年毛利率达到98%，每晚卖150万间房。

其中，将在滴滴上设置入口的是2005年收购的荷兰酒店预订网站Booking，与2007年收购的亚洲酒店预订公司Agoda。由于Booking已经是Priceline的主要业务板块，所以集团在2018年2月份也就此改名。截至7月18日，其在纳斯达克上市的股票价格为2030.52美元/股，市值为978.6亿美元。公开数据显示，Booking在2017年实现126.8亿美元营收、23.4亿美元净利润，仍稳坐全球在线旅游业头把交椅。

Booking在中国的扩张策略是投资。Booking先后投资了携程和美团，但相较于携程和美团，滴滴对Booking意义略有不同。

Booking和携程、美团仍存在竞争关系，合作主要集中在库存房互换，和滴滴的这次合作则是相互导流，也可能有更多新的业务协同。

左驭资本执行董事孙胤睿对本刊表示，Booking的主业是住宿，而携程的优势在于机票，到达目的地后，还需要有当地的地面交通服务，这就需要与滴滴的合作。而且，Booking的酒店资源优势并不明显，很多中国用户只通过它预定国外酒店。和滴滴合作，Booking是希望从出行角度切入中国市场。

滴滴的考量

前有美团、携程打破边界布局网约车的例子，滴滴如果涉足酒旅业务，看起来也不会太过意外。

今年3月，在江苏南京试水网约车业务一年多后，美团点评在上海正式推出出租车和快车业务。携程早在2014年就开始搭建专车运营平台接入滴滴、首汽约车等专车服务。今年3月底获得网约车牌照后，携程已在部分城市开展专车自营业务。

滴滴目前已经上线了外卖业务，正在以一定节奏进行城市拓展。而且，酒旅的毛利率还比外卖高出不少。根据美团招股书，到店、酒店及旅游业务2017年毛利率为88.3%，外卖的这一数据只有8.1%。

在孙胤睿看来，滴滴很可能会从出行切入到酒旅市场，一方面能形成服务链闭环，与现有业务形成协同（美团做出行解决怎么去的问题，滴滴做酒旅可以提供去哪里的选项）。另一方面，他认为这对滴滴来说是一个很好的新商业模式，面对资本市场也有新故事可以讲。

根据《财经》7月16日报道，滴滴将拆分汽车服务平台，准备以约30亿美元的投前估值，融资10-15亿美元，或是为IPO做准备。《南华早报》报道称滴滴可能考虑在明年下半年进行IPO，部分原因是对新融资的需求一直不那么紧迫。如果IPO时间表没有这么紧，先拿到一小笔融资并能说一个新故事，倒是个不错的选择。

新战场

在海外市场方面，这些年滴滴主要通过投资本地出行平台实现海外扩张，自家的打车服务只触及到了少数几个地方。Booking在海外的优势对滴滴来说颇有吸引力。Booking上增加滴滴入口，一旦将来滴滴有在当地直接开展业务的计划，也会更容易实施。

今年以来，滴滴的国际化业务明显加快，而且和以前的投资相比，方式更加多元。1月，宣布收购巴西99，这是滴滴史上首次全资收购一家海外打车公司。2月，滴滴在中国港台地区开展出租车业务，同时宣布在日本市场建立合资企业进军日本出租车市场。3月，在墨西哥推出快车服务；5月，快车服务落地澳大利亚，通过其全资子公司在澳大利亚当地进行运营。

关于国际化的策略，滴滴总裁柳青在接受《连线》采访时表示，“对于那些已经有本地成功企业的市场，我们可以通过投资合作的方式。比如在巴西我们投资了99，在东南亚我们投资了Grab，他们都是当地优秀的出行公司，我们没有必要在当地再推出滴滴的品牌。”

有分析人士认为，目前滴滴的海外主战场主要在非洲、中东、东南亚等地，此次与Booking的合作，有助于提高滴滴品牌在主流国际市场上的知名度。但是，关于在海外市场双方具体将如何合作，滴滴相关负责人对本刊表示，目前还没有更多具体信息可以披露。