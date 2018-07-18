直击|百度外卖代理商聚集维权 百度：所求于法无据

新浪科技讯 7月18日午间消息，近几日，来自全国各地的百度外卖代理商聚集在百度总部进行维权。

据媒体报道，至昨日，现场人数已达到100人以上，据现场代理商反馈，还有100多家代理商在来的路上。

百度外卖的代理商们表示，自己被百度骗了钱，没钱住宾馆，只好睡在百度门口。

此事源于去年百度外卖业务的出售。

2017年8月，饿了么正式宣布收购百度外卖。

去年11月27日，百度外卖代理商曾发信称，代理商从网络等渠道得知百度外卖的一切业务和品牌已在6月底被卖给了饿了么；而因为百度号召代理商为百度外卖事业打拼，全国数百家代理亏损严重，在此情况下，百度外卖仍在未披露出售实情的情况下在全国疯狂招商，和新的代理签署合同。也因此，百度外卖代理商们认为，自己被百度骗了，前来讨要说法。

据悉，代理商已向国家市场监督总局提交了举报百度方的违法材料，长达近万页，执法机关也承诺将会在近期约谈此次事件的百度集团和拉扎斯集团。

现场代理商向媒体表示，其集体诉讼的标的是4.6亿元人民币。

对此，百度方面表示，感谢百度外卖合作商长期以来的辛勤付出，感谢广大用户对百度外卖的信任和支持。

百度外卖与饿了么合并，共同推进资源优化和产业升级，符合相应的法律、法规的要求。百度外卖系独立经营的法律主体，在外卖业务合并给饿了么之前，百度集团仅是百度外卖的投资方之一，不参与其日常运营，相关地方合作商与百度外卖之间的代理关系及具体的运营策略，与百度集团无直接关系。

从2017年11月6日起，前后共有10次共计252人次的合作商人员到访百度，包括拉横幅、喊口号、冲击百度重要活动现场等，严重干扰了百度公司及周边的正常秩序。在这长达八个月的百度外卖合作商聚众过程中，百度一直积极沟通，认真倾听合作商诉求，尽最大努力协助百度外卖经营主体北京小度信息科技有限公司、饿了么经营主体上海拉扎斯信息科技有限公司进行协商，在三方的努力争取和多轮协商下，百度外卖合作商所提出的“返还‘运营保证金’和‘质量保证金’”、“对各地饿了么与百度外卖的合作商在同等条件下，实行相同的市场投入策略”、“明确拉扎斯集团对百度外卖合作商未来发展的态度”、“协助百度外卖合作商与当地的饿了么合作商进行‘融合’”、“ 拉扎斯集团明确合作商后续退出机制”等诉求，目前已得到了实质性的推进和满足。

此外，需要特别强调的是，百度外卖与百度外卖合作商为平等的商业伙伴关系，双方基于自愿原则，签订业务代理协议，并基于代理协议进行业务合作往来及商业结算，各自承担市场风险。百度外卖合作商与百度外卖无任何股权关系。而百度外卖与饿了么的合并，为两家公司股权层面的变化，不影响百度外卖的对外运作、协议执行及责任承担，因此目前部分代理商要求分享百度外卖与饿了么合并交易所产生的股权转让对价，于法无据。

我们尊重代理商的合法权益，希望各方能妥善解决争议，在合法合理的前提下，最大程度保护合作商的合法权益，但也坚决反对部分别有用心的人打着维权的幌子，从事扰乱社会治安、诋毁百度商誉的活动，对此，我们将保留通过法律追责的权利。（辛苓）