平台大量“爆雷”：如何做一个合格的P2P投资者？

昨天，我被拉到一个P2P受害者微信群，接近500人的群里，有人在讨论着维权计划，有人在哭诉自己血本无归的经历。

比较惨的一个是，30多岁的单亲妈妈，因为身体原因辞职修养，发现了投资P2P赚钱的机会。第一次投资，赚到了3000块，觉得不用坐吃山空，又陆续投了两次几万块钱，全部正常回款。接下来又把几乎全部的25万积蓄都投在了这家平台，结果平台跑路了——她几乎倾家荡产，用她的话来说是“精神信仰顷刻间倒了”。

他们投的这家P2P平台是投之家，他们除了在微信群里声讨投之家之外，还同时声讨一家非常有名的第三方P2P资讯平台网贷之家。另一位受害者吴女士告诉我，她比较相信网贷之家的信息，在网贷之家邀请她参加的一次线下活动上，她听说了投之家，觉得有网贷之家的背书没问题。

群里的受害者们都觉得自己遭遇了天大的骗局，其实这不过是平台套路的一种。

2014年就曾发生过一起类似的P2P跑路案件。P2P平台旺旺贷在百度投放了大量SEO推广，还是用了“中国最专业最安全的P2P网络投资理财平台”这样的宣传字眼。当时的一位受害者姚先生曾告诉我，他在旺旺贷上投资了60万，几乎是家里全部的积蓄。在他了解到的受害者中，有不少和他一样血本无归的。旺旺贷失联跑路，他们把矛头指向百度，要求百度赔偿全部损失。

旺旺贷之后，百度下线了全部P2P的推广。此次投之家爆雷事件之后，网贷之家也发布道歉信，称自己前期尽调不足，同时网贷之家创始人徐红伟被警方采取强制措施。

平台付出了代价并不意味着受害者就能挽回损失。血本无归让他们精神崩溃、家庭破碎，但无论怎么哭诉或者声讨，这世界上都没有后悔药。

P2P跑路的维权成本相当高

很多投资者对P2P的认识就是利率比银行存款高，但对P2P的风险和平台出问题之后的维权成本估计不足。

此次P2P爆雷潮，据零壹财经统计，7月上半月，至少有50家平台出问题，涉及待还本金至少在350-400亿元以上。其中，立案或经侦介入的平台占到12家，清盘24家，跑路或失联6家。另外，16家平台出现部分项目逾期，或暂停发标。

截至7月13日，投之家的待收余额为29.04亿元，出现问题之后，投之家也投入资金进行补救，但显然是微不足道。据《证券日报》报道，投之家平台的部分借款方存在欺诈行为，一些企业被假冒为借款方，一些标的企业只借款20万元却被做到了100万元。具体情况需要警方去调查，需要花费大量的时间，最终资金能不能追回来还是另外一回事。

这也已经有了前车之鉴——发生在2015年的e租宝跑路案。

调查显示，e租宝是一个彻头彻尾的庞氏骗局。e租宝虚构融资项目，把钱转给承租人，并给承租人好处费，再把资金转入e租宝自己的关联账户。e租宝原控制人丁宁大肆挥霍非法集资来的资金，花费上亿元在国外买别墅、买戒指、豪华轿车、名表等。

图片来自央视报道截屏

e租宝案经过两年的调查，终于宣判，但追回的资产只剩下约150亿元，按照法律清算完毕后，真正能退还给投资者的金额大约只有120亿左右，覆盖率在20%-25%之间。换句话说，如果投资者投入了100元，最多只能拿回25元。

但这只是理论上的，实际执行起来还是另外一回事。一个当年e租宝受害的朋友小胡告诉我，他当时去派出所报完案就没下文了，损失至今一分钱都没追回。好在当时只投了几万块钱，努力工作一年也就回来了。

小胡的遭遇几乎是所有P2P受害者都要面对的——P2P不是银行存款，可能会发生血本不归的情况，投之前一定要想清楚是否有能力承担损失，如果只因为高利息就想把全部家当投进去，真要看看受害者们活生生的案例，三思而后行。

大平台也不一定靠得住

投之家的问题还没解决，另一个P2P平台永利宝在官方微博称“请各位投资人报警维权”。

随后，永利宝发布声明称，公司实控人余刚及张玉丰失联，目前平台已停止充值、出借功能，但不会停止提现功能。

在很多投资者眼中，品牌知名度比较高或者背靠大佬的平台比较靠谱，但原1号店董事长于刚参与投资的永利宝也跑路了。

新浪微财富、搜狐搜易贷、百度财富旗下的产品都出现过兑付困难的问题。平台的名气响和风控到不到位并没有太大关系。

P2P平台出现问题，主要分为以下几种情况：

一是纯粹诈骗的，最后的结局就是平台打不开，老板跑路。我的前同事、P2P投资爱好者评论尸说，找个程序员帮忙看看平台网站或者App的前端代码，跑路的平台一般不重视这些，往往找外包团队开发，代码非常垃圾。

还有一个很重要的因素就是利率，年化利率超过10%就面临着极高风险。比如，上文提到跑路的旺旺贷年化利率在20%-30%左右，很多投资者抱着试试的心态投了点小钱，拿到了高利息，再大额投入，血本无归。

二是出现坏账的。宏观经济形势下行或者借款方自身经营、风控有问题资产债权出现坏账，这就是投资风险。这种情况平台一般会公告“延期兑付，提现困难，暂停服务”，投资者还有拿回资金的可能。

大平台出现兑付困难大多都是此种情况。投资人首先还是要看利率，平台的年化利率要小于10%，且要随着宏观经济形势有波动。其次要看标的，应重点关注借款目的（用途）、还款来源和信用描述，借款目的描述的越详细，可供投资人判断的信息就越多，鉴别也就越容易，借款用途等描述不清晰的慎投。

三是流动性风险，也就是挤兑。此次几十家P2P平台爆雷与流动性也有关系，江浙沪一带是重灾区。中金固收团队认为，杭州之所以成为“重灾区”，是因为当地是房地产市场与P2P紧密相连的典型。三个月前，杭州楼市进入摇号阶段。在6月21日这一天高峰期，涉及的资金约为727.06亿元。摇号验资所需的资金来源，包括自有存款资金、他人借款、拆迁赔偿款、企业周转资金、证券理财资金、民间借贷等。

如此大量的资金需求，造成短时间内供需失衡和大规模的资金缺口，这种背景下谨慎投资P2P。

截图来自某P2P平台

另外一个防止风险的方法是分散投资，比如你投资1万块钱，平台会把你的资金打散成几十块钱或者几百块钱，投给不同的借款人，即使一两个借款人出现问题，也不会造成太大损失。

（题图来源：TechNode）