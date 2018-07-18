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银豆网宣布停止运营：实控人李永刚失联 CEO已报案

银豆网宣布停止运营：实控人李永刚失联 CEO已报案
2018年07月18日 11:59 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月18日上午消息，成立4年半的P2P平台银豆网发布停止运营的公告，据公告称，由于银豆网实际控制人李永刚失联，资金暂无法兑付，即日起，银豆网将停止运营。平台将会停止发标，所有线上交易无法操作。CEO目前已经报案。

　　银豆网称，他们会想尽一切办法提供线索，配合公安机关缉拿李永刚，追缴资金，最大限度弥补投资人的损失。

　　据平台公开数据显示，银豆网累计成交额为106.3亿元，注册用户43万。截至2018年6月30日，平台借贷余额为44亿元，借贷余额笔数为336719笔，利息余额为3.1亿元，累计出借人数量为62757人。逾期数据方面，逾期金额为4700万元，逾期笔数4笔。

　　工商资料显示，银豆网运营主体北京东方财蕴金融信息服务有限公司，成立于2013年9月，注册资本8000万，实缴资本6292万。股东为北京华信电子企业集团（70%）和王鹏程（30%）。

　　截至发稿，银豆网官网仍可正常打开。

　　以下为公告全文：

　　关于银豆网停止运营的公告

　　亲爱的银豆网用户：

　　在各位用户支持和信任下，银豆网已经运营4年178天。在此非常感谢每一位投资人的信任。

　　但是我们不得不非常抱歉的告诉大家，由于银豆网实际控制人李永刚（身份证号：12010219740615071X）失联，资金暂无法兑付，即日起，银豆网将停止运营。平台将会停止发标，所有线上交易无法操作。

　　我们的CEO目前已经报案，我们也会想尽一切办法提供线索，配合公安机关缉拿李永刚，追缴资金，最大限度弥补投资人的损失。

　　再次向所有信任支持我们的投资人抱歉。

　　银豆网

　　2018/7/18

　　以下为李永刚身份证截图：

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