银豆网宣布停止运营：实控人李永刚失联 CEO已报案

新浪科技讯 7月18日上午消息，成立4年半的P2P平台银豆网发布停止运营的公告，据公告称，由于银豆网实际控制人李永刚失联，资金暂无法兑付，即日起，银豆网将停止运营。平台将会停止发标，所有线上交易无法操作。CEO目前已经报案。

银豆网称，他们会想尽一切办法提供线索，配合公安机关缉拿李永刚，追缴资金，最大限度弥补投资人的损失。

据平台公开数据显示，银豆网累计成交额为106.3亿元，注册用户43万。截至2018年6月30日，平台借贷余额为44亿元，借贷余额笔数为336719笔，利息余额为3.1亿元，累计出借人数量为62757人。逾期数据方面，逾期金额为4700万元，逾期笔数4笔。

工商资料显示，银豆网运营主体北京东方财蕴金融信息服务有限公司，成立于2013年9月，注册资本8000万，实缴资本6292万。股东为北京华信电子企业集团（70%）和王鹏程（30%）。

截至发稿，银豆网官网仍可正常打开。

以下为公告全文：

关于银豆网停止运营的公告

亲爱的银豆网用户：

在各位用户支持和信任下，银豆网已经运营4年178天。在此非常感谢每一位投资人的信任。

但是我们不得不非常抱歉的告诉大家，由于银豆网实际控制人李永刚（身份证号：12010219740615071X）失联，资金暂无法兑付，即日起，银豆网将停止运营。平台将会停止发标，所有线上交易无法操作。

我们的CEO目前已经报案，我们也会想尽一切办法提供线索，配合公安机关缉拿李永刚，追缴资金，最大限度弥补投资人的损失。

再次向所有信任支持我们的投资人抱歉。

银豆网

2018/7/18

以下为李永刚身份证截图：