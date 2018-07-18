男子迷恋女主播打赏近30万 割伤自己谎报假案称遭抢

把从朋友处筹来合伙做生意钱都用于打赏网络女主播后，陈某觉得无法向合伙人交代而陷入尴尬。然而“灵光一闪”，一条苦肉计跳上心头，他割伤自己，伪造现场，然后报警声称自己遭带人抢劫伤害。但假的终究是假的，警方的调查令其很快露出马脚，他也为自己的违法行为付出了代价。

一个找不到嫌疑车辆的报警

2018年6月28日零时30分许，公安泾河新城分局接到辖区泾干街办某村村民陈某报案称，其当日零时许驾驶车辆回家途中，在行驶至泾河新城茶马大道中段时，被两辆小轿车逼停，车内三十余万元现金被两名陌生男子抢走，过程中自己曾与对方搏斗，但却不幸被抢劫者用刀刺伤左前臂和右腹部。

接到报警后，公安泾河新城分局刑警大队、茶马路派出所民警迅速赶往现场进行勘验，对嫌疑人可能逃逸方向进行了搜索追缉，但未发现相关线索。因案情重大，该局成立“2018.06.28持刀抢劫案”专案组展开调查。当事人向警方提供，其中一辆作案车辆是陕A车牌，尾数为“49”的白色起亚小轿车，。但令民警疑惑的是，他们共排查了相关车辆信息近2000余条，却并未发现受害人提供的嫌疑车辆。在查找嫌疑车辆无果后，民警相继又发现了诸多疑点。

“根据我们现场勘查，陈某报案时说的被逼停的位置完全有路可逃，但受害人却并未逃脱。”办案民警崔警官介绍，在对陈某银行流水及个人消费情况进行调查后发现，其收入水平明显要低于他的消费水平。更为重要的是，对陈某的伤情进行司法鉴定的结论显示，受害人陈某两处刀伤有自行形成嫌疑，“另外，案发后他言语闪烁，情绪上、行动上表现出的种种迹象非常反常，没有被抢劫伤害后的惊恐和慌乱，应该记清的情节说不清，按常理不该记清的细节却能很详细的描述，而且过程中会出现短时间思索的现象。”崔警官表示，种种迹象表明，这起抢劫案件很可能压根儿就没有嫌疑人，而报案人极有可能就是这起案件的始作俑者，谎报警情。

合伙投资款打赏网络女主播，无法交代上演“苦肉计”炮制抢劫案

基于以上判断，2018年7月9日，专案组正式传唤了陈某。在大量的证据面前，陈某终于如是交代了自己炮制抢劫案报假警的违法事实。陈某今年25岁，小学文化，发案前以做二手车交易、经营饮料批发生意等为业，收入一般。但却迷恋上了某网络直播平台的当红女主播，且深陷其中无法自拔，为了博取女主播的欢心，在直播室中与其他网友进行攀比，满足自己的虚荣心，疯狂的打赏女主播。据警方了解，从今年6月份开始，截至7月9日被公安机关传唤时，已斥资购买网络虚拟货币给某直播平台的一名女主播“打赏”送礼物，折算人民币花费近30万元钱，加之个人其他挥霍消费累计40余万元，导致债台高筑。“特别是不久前陈某游说其朋友王某和康某某合伙投资做饮料和瓶装矿泉水生意，分别从两人处各筹得投资款10万元，也被他用于“打赏”。”崔警官说，因无法向两合伙人交代，陈某精心谋划，自导自演了这起“抢劫案”，6月28日凌晨，他坐着用刀将自己胳膊和腹部划伤，弄虚作假，伪造被人持刀抢劫现场后报了警，不料站起后伤口形状异化移位，为案件指明了正确的调查方向。

目前，违法行为人陈某已被行政拘留十日，并处罚款500元的处罚，案件还在进一步侦办中。“实际上，近日还有人报案称陈某曾找他们借了钱，所以陈某是不是涉嫌诈骗犯罪，警方还在进一步深挖中。”办案民警如是说。

严禁“狼来了”行为，报假警是违法行为

据不完全统计，泾河新城“110”接处警系统自6月1日开通至今，不到两个月时间就接到各类无效警情200余起。警方提醒广大群众，不能随意拨打“110”，滥用“110”，不能长时间占用这个事关人民群众生命财产安全的救助通道，更不能报假警、骚扰“110”台工作人员等，否则不仅要承担相应法律责任，还浪费了警力资源，更重要的是，警力有限，当“狼”真正来的时候，需要帮助的可能就是你、我或者你我的家人。

公安机关正告广大市民，谎报警情不仅会造成警力的无端浪费，令真正需要帮助的人难以得到及时有效地帮助，并且可能导致社会恐慌，是违法行为，情节严重构成犯罪的还将被追究刑事责任。

华商记者 杨德合