伊朗经济委员会主席：考虑用加密货币来规避美国制裁

来源：未来财经

7月17日，据Bitcoin.com报道，伊朗议会经济委员会主席近日表示，伊朗可利用加密货币作为规避美国制裁的一个手段。他认为，加密货币也有助于摆脱美元的霸主地位。伊朗议会经济委员会主席Mohammad Reza Pour-Ebrahimi近日接受采访时表示，伊朗可利用加密货币来规避美国的制裁，同时有助于摆脱美元在国际贸易中的霸主地位。他还说，伊朗国会将对此进行探讨。

Ebrahimi指出，在当前动荡的经济形势之下，伊朗立法机构的当务之急是探讨货币条约的问题。他说，

“如今，俄罗斯、中国和巴西等众多国家已经转向双边或多国货币条约，以促进双方的贸易往来。”

自今年5月，美国推出伊朗核协议，并威胁要对伊朗施加最严厉的经济制裁以来，美国和伊朗的关系再趋紧张。预计新的经济制裁将于今年11月生效，伊朗当局也一直在寻找规避制裁的方法。

目前，伊朗对加密货币的态度尚不清晰。伊朗的经济困境迫使许多伊朗人将目光投向比特币等加密货币，以保护自己的钱不受通货膨胀和经济不确定性的影响。今年年初，伊朗爆发示威游行，民众对当前低迷的经济形势和不断上涨的物价表示不满。与此同时，伊朗法币IRR与比特币的P2P交易量创下了历史新高。

有消息称，伊朗正在考虑发行属于自己的加密货币，并对比特币等加密货币采取监管措施。伊朗随后发表声明称，法币不可靠，风险又高。而另有报道称，伊朗央行（CBI）正在寻求一种能够阻止该国使用数字货币的方法。

4月，伊朗央行（CBI）发表的一份声明称，禁止地方银行和其它金融机构从事加密货币的交易活动。与此同时，关于如何进行监管的争论仍在进行中。该措施旨在防范洗钱、恐怖主义和犯罪活动的风险。

尽管进行了镇压，但仍有消息传出，今年5月伊朗人已向国外购买了超过25亿美元的加密货币。与此同时，伊朗已经开发了一种实验性的本地加密货币。而伊朗央行（CBI）和信息和通信部共同努力，为金融产业建立一个法律框架。