拼多多造就新富豪：创始人黄铮身家最高达99亿美元

黄铮

新浪科技讯 北京时间7月18日上午消息，据彭博社报道，近日拼多多准备赴美上市。如果一切顺利，公司创始人黄铮IPO后持股比例约为46.8%，这也就意味着他将掌握83亿美元的财富，可进入中国前25名富豪榜。

拼多多近日更新的招股书显示，获得腾讯支持的拼多多将在纳斯达克上市，以每股16至19美元的价格发行8560万股美国存托股份（ADS）。如果未行使超额配售选择权，黄铮IPO之后的持股比例约为46.8%。

如果按定价区间下限计算，黄铮持有的拼多多股份就将为其带来83亿美元的财富，根据彭博亿万富豪指数，这将使之跻身中国前25名顶尖富豪行列。如果按照上限计算，则会达到99亿美元，使之位列中国富豪榜第16位，超过京东创始人刘强东。

该公司尚未对此置评。

黄铮曾是谷歌工程师，3年前创办了拼多多。现在看来，黄铮当年离开硅谷返回中国的决定无疑是他职业生涯中最重要的职业转折点，即便是在这样一个造富神话层出不穷的时代，这仍然显得格外引人关注。

黄铮在杭州长大，后来进入浙江大学就读，之后又获得美国威斯康星大学计算机硕士学位。他2004年担任谷歌软件工程师，2006年返回中国参与创立谷歌中国。2007年，他创办了自己的第一家电商网站Ouku.com，并在3年后将其出售。

拼多多今年4月向黄铮控制的一家公司发行超过2.5亿股股票，按照定价区间下限计算，价值至少达到10亿美元。黄铮计划将他持有的一些拼多多股票捐献给他希望建立的两家慈善基金。

科技行业成为重要的造富机器，中国前10大富豪有超过一半来自科技行业。招股书显示，拼多多IPO后的估值最高将达到210亿美元。但由于小米之前的IPO表现平平，所以这一高企的估值也有可能面临压力。(樵夫)