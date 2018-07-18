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在中国，平均每3.5天就诞生一个独角兽

在中国，平均每3.5天就诞生一个独角兽
2018年07月18日 09:22 新浪科技综合
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　　文/巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）

　　世界上第一家真正意义上的独角兽公司，是美国爱迪生电器公司，没错，就是发明电灯泡的那位先生开的。

　　而他的后人结合西方传说中独角兽的形象（拥有半米长的角），表达了他们对独角兽的看法。

　　“被称为独角兽的企业，必须拥有刺穿人类现有认知的能力。”

　　即一家独角兽必须首先是新经济的代表。

　　今天，2018年胡润研究院联合吴晓波频道独家发布《2018第二季度胡润大中华区独角兽指数》，通过这份报告中，我们将会看到来自中国新经济的战斗力。

　　独角兽的战斗力强不强，先看数量。

　　2015年，中国仅有60家企业加入独角兽俱乐部。

　　到了2018年上半年，这个数字变成了162家，其中新晋的，有52家。

　　就今年的频率来看，平均每3.5天就会诞生一家新的中国独角兽。

　　这意味着什么呢？

　　首先，2013年，也就是独角兽这个概念被提出的那年，全球75%的独角兽公司来自美国，而截至2017年9月的数据，美国公司的占比已经降至41%。

　　抢份额的主力，不好意思，正是中国，以36%位居全球第二。

　　速度有了，那质量呢？

　　我们可以从这几个维度来参考。

　　首先，是超级独角兽的数量。

　　在2018年胡润研究院统计出的162家中国独角兽企业中，估值超过700亿元人民币（100亿美元）的超级独角兽就有13家，同比增长了86%。

　　第二，是大量独角兽开始蜕变为“巨兽”。

　　方式有三，直接上市、超级公司收购、与其他独角兽强强联合等。

　　2018年上半年，有8家企业成功完成上市使命，2家企业被收购，分别是阿里巴巴收购饿了么和美团收购摩拜单车。

　　就在这份榜单截止的6月30日后，7月9日，小米在香港顺利出道敲钟，成功毕业。

　　而根据公开信息，今年，蚂蚁金服、美团点评、今日头条、滴滴出行、拼多多、映客、快手等独角兽启动上市或等待上市。

　　术业有专攻，独角兽们的战斗力自然也有侧重。

　　既然代表了新经济发展的方向，榜单中行业的分布和相关公司的增长，或多或少能反映出一些属于中国新经济的特质。

　　从独角兽公司的产品或服务来看，中国的独角兽往往都是“小而多”，大部分都是来自垂直或细分领域的佼佼者。

　　例如，以600%的估值增幅荣获本次榜单“最大进步奖”的拼多多，以及估值增长了189%的小红书，它们是社交电商的典范。

　　而估值一起翻倍，为全国一千万家餐厅提供生鲜的美菜网以及农村电商汇通达，则是电子商务行业又一细分。

　　除此之外，中国独角兽似乎更热衷于服务，而非新技术开发。

　　就拿汽车交通行业来说，上半年进步比较明显的，有因阿里巴巴投资而估值暴涨了54%的哈罗单车，以及增幅同样高达54%、从事电动车领域的爱驰汽车。

　　再加上ofo和已经毕业的摩拜单车，我们不难发现，中国在这个领域的独角兽，往往都是围绕共享单车和新能源汽车这些实用性领域展开，而美国在这个领域的独角兽则更注重无人汽车的纯粹技术流。

　　当然，这一方面与中国独角兽诞生的大背景有关，企业在起步阶段出于利润最大化考虑，更偏好在已有基础技术上做更好的服务和创新；但另一方面，随着中国互联网行业的深度发展，技术上更硬核的独角兽也在崛起。

　　在本次估值增长榜中，从事人工智能的商汤科技，智能硬件的寒武纪科技、柔宇科技，大数据与云计算的华云数据估值也都有了很大的提升。

　　在中国的神话中，独角兽是一种吉祥之物，它只有在履行重要使命时才出现。

　　而现实中，这一使命是什么？

　　在投资机构眼中，独角兽的使命是创造高额的回报。

　　榜单中，红杉资本共计捕获了上榜独角兽企业42家。随后是腾讯系和IDG，分别捕获28家和22家分列二三。

　　在地方政府眼中，独角兽将会是全新的城市名片，同时，它也将带动地方经济的增长。

　　以刚刚上市的宁德时代为例。

　　作为2017年全球汽车动力电池销量冠军。它所在的福建宁德，随着宁德时代的崛起，这个闽东小城已迅速成为中国锂电池行业的重镇。上汽、厦门钨业、杉杉能源等30多个产业链相关公司落户于此。

　　而就在一年前，宁德市还是个福建省内GDP排名倒数第二的吊车尾。

　　像这样一座独角兽与一座城的故事，会在越来越多的地方上演。

　　目前，北京，以拥有67家独角兽高居城市排名榜首；第二是上海，共计39家；随后是杭州，20家；第四是深圳，共计13家。

　　而不管是追求高的回报还是什么，投资机构和政府的支持，最终将帮助真正的独角兽完成它真正的使命——重塑或新建一个行业。

　　经过榜单梳理小巴发现，原来除了上市毕业、估值下跌或被收购，还有一种情形也会导致独角兽退出榜单，今天就做个简单的选择题：以下哪一家公司，已经不是独角兽了呢？

　　答案会在评论区揭晓。

　　*数据来源：胡润研究院发布《2018第二季度胡润大中华区独角兽指数》

　　*胡润研究院独角兽定义：有外部融资且估值超十亿美金的优秀企业，数据截止日期为2018年6月30日。

　　本篇作者 | 和风月半 | 当值编辑 | F君

　　责编 | 郑媛眉 | 主编 | 魏丹荑 | 图片 | 视觉中国

独角兽估值榜单
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