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美国会指社交媒体歧视保守派 科技公司：没有的事

美国会指社交媒体歧视保守派 科技公司：没有的事
2018年07月18日 08:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月18日早间消息，Facebook、Alphabet和Twitter周二对美国众议院一个委员会表示，他们并没有因为政治原因而歧视某些内容。

　　美国国会的共和党保守派人士批评这些社交媒体公司，指责他们因为政治原因而删除某些内容。但却遭到这些公司的否认。

　　众议院司法委员会主席、共和党人鲍勃·古德拉特（Bob Goodlatte）表示，自从4月的听证会之后，国会已经“看到这些公司采取很多措施来提升透明度”，但他也指出了一些内容遭到删除的案例。

　　古德拉特问这些公司是否“利用其市场地位在内容过滤决策中偏向他们喜欢的内容？”

　　民主党众议员大卫·西西里尼（David Ciciline）则抨击该听证会，并表示Facebook两年来一直在努力安抚保守派人士。他还指出。Facebook未能删除一些未经证实的阴谋论的宣传页面。

　　“没有证据显示社交网络或搜索结果的算法歧视保守派。这是保守派的宣传机器杜撰的一种情况，目的是说服选民相信一种根本不存在的阴谋。”西西里尼说。

　　Facebook今年早些时候表示，它们聘请前共和党参议院乔·凯尔（Jon Kyl）针对潜在的保守派歧视问题为其提供咨询服务。

　　Facebook全球政策管理负责人莫妮卡·比科特（Monika Bickert）对该委员会表示，他们希望公平对待所有群体，同时也解释了他们为何采取各种审查措施。

　　“我们只是希望确保自己能够正确地落实自己的工作。”比科特说。他还补充道，Facebook与许多组织展开了沟通。

　　众议院的民主党人表示，该委员会应该把重点放在俄罗斯黑客对美国选举流程的威胁上。该委员会级别最高的民主党人杰罗尔德·纳德勒（Jerrold Nadler）曾经要求他们改日再对俄罗斯问题展开私下讨论。

　　YouTube公共政策和政府关系全球主管朱尼珀·唐斯（Juniper Downs）表示，公司不会歧视保守派。“歧视某种政治理念的做法完全违背我们为所有人提供服务的目标。”她说。

　　Twitter高级战略师尼克·皮克雷斯（Nick Pickles）则表示，该公司并未歧视保守派，他们制定的决策都是中立的。“我们的目标是为对话提供服务，而不是对个人信仰做出价值判断。”他说。 (樵夫)

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