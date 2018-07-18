新浪科技> 互联网 > 正文

小程序年中报告：微信小程序总量超100万 用户破6亿

小程序年中报告：微信小程序总量超100万 用户破6亿
2018年07月18日 07:48 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新京报快讯（记者赵雷）近日，专注小程序服务的公司即速应用发布《2018年小程序生态进化报告》，指出截止到2018年Q2微信小程序总量达100万，累计用户总数突破6亿。

　　《报告》指出，除了小程序用户数量提升之外，用户粘性也有大幅提高。接近一半的用户每天打开小程序4-6次，且用户平均单次使用时长已经达到13分钟。其中受小游戏影响，用户沉浸在小程序的时间明显增长。

　　在所有的小程序品类中，电商小程序在微信体系内营销导流比较突出，成为商家在双十一、618等电商节日造势营销的重要途径。在此期间，各类电商小程序用户流量呈现爆发式增长。其中时尚电商小程序增速最快，相比2017年Q1流量累计增长扩大60倍。跨境电商也从2017年开始流量呈现稳步增长，到2018年Q2阶段发展成为仅次于时尚电商后的第二大电商类别。

　　数据的提升，也得益于微信内部对小程序的调整，比如分享、公众号、下拉任务栏等重要入口的不断强化，为小程序吸引用户流量提供了基础支持。

　　值得注意的是，半年前微信小程序的数量还是58万个，半年72%的增长速度显示出小程序市场呈现高速扩张的趋势。目前，在微信的带头作用下，支付宝、快应用联盟、百度等巨头已经陆续加入战局。

　　《报告》预测，到2021年小程序市场会进入稳定的成熟期，比肩整个移动互联网市场。届时，小程序将不再是依附于微信的轻应用产品，而成为指引互联网生态发展方向的命脉。

　　编辑：王晓琳

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有