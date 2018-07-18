小程序年中报告：微信小程序总量超100万 用户破6亿

新京报快讯（记者赵雷）近日，专注小程序服务的公司即速应用发布《2018年小程序生态进化报告》，指出截止到2018年Q2微信小程序总量达100万，累计用户总数突破6亿。

《报告》指出，除了小程序用户数量提升之外，用户粘性也有大幅提高。接近一半的用户每天打开小程序4-6次，且用户平均单次使用时长已经达到13分钟。其中受小游戏影响，用户沉浸在小程序的时间明显增长。

在所有的小程序品类中，电商小程序在微信体系内营销导流比较突出，成为商家在双十一、618等电商节日造势营销的重要途径。在此期间，各类电商小程序用户流量呈现爆发式增长。其中时尚电商小程序增速最快，相比2017年Q1流量累计增长扩大60倍。跨境电商也从2017年开始流量呈现稳步增长，到2018年Q2阶段发展成为仅次于时尚电商后的第二大电商类别。

数据的提升，也得益于微信内部对小程序的调整，比如分享、公众号、下拉任务栏等重要入口的不断强化，为小程序吸引用户流量提供了基础支持。

值得注意的是，半年前微信小程序的数量还是58万个，半年72%的增长速度显示出小程序市场呈现高速扩张的趋势。目前，在微信的带头作用下，支付宝、快应用联盟、百度等巨头已经陆续加入战局。

《报告》预测，到2021年小程序市场会进入稳定的成熟期，比肩整个移动互联网市场。届时，小程序将不再是依附于微信的轻应用产品，而成为指引互联网生态发展方向的命脉。

编辑：王晓琳