数字货币“死灰复燃” 业内人士再度提示风险

来源：经济参考报

被政策叫停10个多月之后，ICO和数字货币交易近来再现“死灰复燃”迹象。《经济参考报》记者日前获悉，包括FCoin、火币、币安、OKEx、BigONE、ZB等此前移师海外的数字货币平台正悄然重开境内注册端口，竞相打出“丰厚”模式吸引客源。与此同时，不少论坛、微信群等正成为“空气币”、“传销币”的宣传场所。业内人士再度提示：投资者不要被所谓的高回报宣传所迷惑，务必警惕其中的风险。

“这个币确实不错，昨天我又开了一个账户，此前15块多买的，现在涨到20多块钱了！”U宝币投资者刘女士说。

事实上，平台币再度趋热在业内早成共识。今年5月，数字货币交易平台FCoin上线，仅用半个月交易量超过OKEx、币安、火币等6家交易所之和，成为“宇宙第一所”。平台币FT自开盘0.09元，在不到一个月的时间飙升至7元，累计上涨70余倍，引发币圈“抢份额”浪潮。此后，FCoin平台注册用户迅速接近200万。

面对FCoin的崛起，曾经交易量位居头部的交易平台OKEx、币安、火币等再也坐不住了，迅速展开“围猎之术”。6月19日，OKEx发布《关于OKEx启动数字资产交易所开放共赢计划的公告》，宣布将把OKEx5年来在数字资产交易领域积累的撮合系统等能力开放给“OK伙伴”，打造一批数字资产交易所，首期将开放100个名额。6月21日晚间，币安宣布推出数字资产交易所联盟计划，首期将开放1000个名额，锁定10万枚BNB（币安的平台币）的团队即可申请。而火币则打出了“生态伙伴”牌。6月22日，火币官方微信公众号称，启动对Huobi Token的升级计划，将从“火币全球通用积分”升级成为“火币全球生态通证”。

“此前由于严监管，不少平台移师海外，不过对国内客户屏蔽的端口，近来也悄然复活了。部分平台的网站网址仅仅比老版做了一些改变。目前注册火币、OKEx、BigONE、ZB、gate.io（比特儿）、币赢网无需‘翻墙’便直接完成注册。”一位长期活跃于币圈论坛的人士透露，尽管这些平台的注册地选择了香港、美国、萨摩亚等地，即非境内企业，但交易平台均上线简体中文版，并可通过境内手机号注册。

在业内人士看来，交易所“血拼”的原因，主要因为他们有相当多重合的用户群体。而中国的用户，则是他们不可忽视的市场。平台币圈钱套路无外乎两种，一种是以一定的噱头，比如持有平台币必然会挣钱，吸引用户将手中有价值的BTC等数字货币交换成没有价值的平台币，相当于用自己的鸡毛换了别人家的鸡；另一种是在平台交易时收取用户手续费，并以手续费将以平台币进行分红返还的承诺来寻找最终的高价接盘侠。

平台激烈竞争的背后，必然是数字货币价格波动的变大，平台币价格也纷纷下跌。

“不管是近日在本土火热推介的‘U宝币’，还是这轮重返境内的主流数字货币，价格每次巨大波动注定都有不少‘上车’的玩家被‘割韭菜’。即便目前没有明显下跌的平台币，未来也难以避免被‘剪羊毛’的命运，这只是时间问题。”上述币圈人士表示。