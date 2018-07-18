新浪科技> 互联网 > 正文

刘强东：3次购物言论并非贬低拼多多 和黄峥是朋友

刘强东：3次购物言论并非贬低拼多多 和黄峥是朋友
2018年07月18日 07:44 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关新闻：

　　被问拼多多是否是京东对手 刘强东：购物三次就有答案

　　来源：财视传媒

　　17日凌晨，拼多多更新招股书，计划在纳斯达克上市，股票发行价在16美元-19美元，估值预计突破240亿美元。一时拼多多上市消息引发热议。

　　刚好昨日，在美国参加财富头脑风暴科技论坛的京东集团CEO刘强东被问到，拼多多作为京东竞争对手，如何看待其商业模式？刘强东表示他并不在意其他商业模式，只关注顾客体验，“只要你在中国购物过几次，也许只要三次，你就会有自己的答案！”

　　一时之间，刘强东言论与拼多多上市争议挂钩，其言论被解读为对拼多多的贬低，被媒体争相报道。

　　财视传媒向刘强东求证此事，刘强东独家回应称：“没有贬低拼多多的意思！昨日在现场，在观众专注于商业模式提问的情况下，我希望把大家重新吸引到用户层面，还是应该以用户为中心进行商业模式思考，而不是没人考虑用户体验，单纯去为了追求新奇特商业模式。”

　　刘强东再次强调，其关于购物3次就知道答案的言论“并没有针对任何单一公司”，“我和拼多多创始人Colin关系也非常好，似乎所有电商公司的创始人一直私下里都是朋友，包括李国庆、陈欧、卜广齐、沈亚和黄峥。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有