刘强东：3次购物言论并非贬低拼多多 和黄峥是朋友

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被问拼多多是否是京东对手 刘强东：购物三次就有答案

来源：财视传媒

17日凌晨，拼多多更新招股书，计划在纳斯达克上市，股票发行价在16美元-19美元，估值预计突破240亿美元。一时拼多多上市消息引发热议。

刚好昨日，在美国参加财富头脑风暴科技论坛的京东集团CEO刘强东被问到，拼多多作为京东竞争对手，如何看待其商业模式？刘强东表示他并不在意其他商业模式，只关注顾客体验，“只要你在中国购物过几次，也许只要三次，你就会有自己的答案！”

一时之间，刘强东言论与拼多多上市争议挂钩，其言论被解读为对拼多多的贬低，被媒体争相报道。

财视传媒向刘强东求证此事，刘强东独家回应称：“没有贬低拼多多的意思！昨日在现场，在观众专注于商业模式提问的情况下，我希望把大家重新吸引到用户层面，还是应该以用户为中心进行商业模式思考，而不是没人考虑用户体验，单纯去为了追求新奇特商业模式。”

刘强东再次强调，其关于购物3次就知道答案的言论“并没有针对任何单一公司”，“我和拼多多创始人Colin关系也非常好，似乎所有电商公司的创始人一直私下里都是朋友，包括李国庆、陈欧、卜广齐、沈亚和黄峥。”