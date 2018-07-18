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小米发布公告：超额配股权获全数行使

小米发布公告：超额配股权获全数行使
2018年07月18日 07:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月18日早间消息，小米集团今日早间发布公告，公司招股章程所述的超额配股权已由联席代表（代表国际包销商）于2018年7月17日悉数行使，涉及合共326,937,000股购股权股份，相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购的发售股份总数约15%。

　　公告称，购股权股份中，107,413,000股购股权股份将由Morningside  China  TMT  Fund  I，  L.P.出售及转让，18,038,000股购股权股份将由Morningside China TMT Fund II， L.P.出售及转让，201,486,000股购股权股份将由本公司发行及配发，价格为每股购股权股份17.00港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费），即全球发售每股发售股份的发售价。

　　7月9日，小米集团在港交所上市。截至昨日收盘，小米股价收盘报20.90港元。当前小米市值4676.61亿港元，约595.87亿美元。

　　公开资料显示，小米拟发行21.79585亿股B类股份，其中20.70605亿股（约占95%）为国际配售，1.0898亿股（约5%）在香港公开发售，招股价17港元，集资370.5亿港元。另设15%超额配售权，如获行使，集资额则增至426.1亿港元。

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