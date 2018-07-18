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网购评价还能买卖？揭秘利益链：把评价栏变广告栏

网购评价还能买卖？揭秘利益链：把评价栏变广告栏
2018年07月18日 04:03 人民日报
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　　“评价收购”缘何兴起？（网上中国）

　　“长期收购天猫淘宝评价，2元1条！”近日，一种在网络上专门收购用户商品评价的行业，正在暗自兴起。对于网购族来说，商品评价、商品销量都是下单前的重要参考。但有许多用户在网购完成后，并未及时对商品进行评价，这些“闲置”的评价就成了别有用心者牟利的工具，也正是“评价收购”行业兴起的温床。那么，这一行业是如何运作的，其背后有怎样的利益链？

　　套路：把评价栏变广告栏

　　记者加入了一个名为“收评价”的QQ群，群中有详细的《做单流程》。根据《流程》，记者梳理出了这一行业的运作方式：

　　在实际操作中，收购者与用户通常依靠一个App（手机应用程序）来实现诸多环节的整合。记者所在的QQ群使用的App叫做“蛋壳互助”，用户只需将自己未评价的商品链接发送给App，系统瞬间就能反馈给用户一段100多字的评论以及4张图片。

　　记者发现，这段长篇评论是由系统自动从商品下的其他评价中抓取组合而成。4张图片中，有3张是商品实物图，也是从其他有图评价中抓取，剩下一张图则是带有其他商家或平台信息（通常是二维码或QQ、微信号）的广告图。

　　得到自动生成的评价后，用户再把文字和图片复制粘贴到自己的商品评价中进行提交。之后用户把自己的评价截图保存，再通过App提交给收购者审核。审核通过后，用户就可以得到收购者的佣金，并通过App进行提现，金额2-5元不等，其中，全评（首评+追评）价格高，追评价格则低得多，仅有1元左右。

　　根本上说，“评价收购”就是通过把评价栏变为广告栏进行牟利。那么，是谁在用户的评价栏里做广告呢？

　　当记者按流程添加广告图片中留下的联系方式后，发现有些广告是自称能为消费者提供优惠券和返利的导购返利平台。

　　引力：收徒提成“躺着赚钱”

　　如果仅仅把几块钱的小恩小惠返给用户，这一行业的发展速度显然不会如此之快。“评价收购”之所以传播这么广，恰恰在于它开发了一种让用户“赚钱”的模式。

　　“评价也可以卖钱啦！自己卖省钱，推广别人来卖赚钱。”这是收评价群里的宣传语之一，也是这一行业的最新特点之一：多层代理模式。

　　群内工作人员告诉记者，如果仅靠收集身边人的评价来卖，终有“弹尽粮绝”的时候。可以通过发展下线，把业务层层转包，以更低廉的价格，比如2元、1.5元，向下线回收评价。这样一来，下线收得多了，自己就不用再忙着收评价，直接等着下线“供货”，在其中赚取差价就行。这就进入了“躺赚时代”。

　　“蛋壳互助”App更是明确指出，其采用了两级代理模式：徒弟做一单全评，师傅提成0.7元，做一单追评提成0.3元；徒孙做一单全评提成0.3元，做一单追评提成0.2元。

　　App中特别标出：只要通过扫描分享者的二维码进入平台，就自动绑定为分享者的徒弟，以后不论做什么任务，师傅均可享受提成；提成由平台额外支出，不从徒弟收入中扣。

　　记者查询了“蛋壳互助”的收益排行榜，前4名收益都在万元以上，其中排行首位的师傅收益已达到了8.9万元。

　　逻辑：返利网站争夺入口

　　“我们不收1分钱，试试又不少块肉，没准还能挣钱，有何不可？”面对记者表现出的疑虑，群内工作人员曾这样劝说。

　　可是，天上不会无缘无故掉馅饼。一个基本问题是：发放到用户手中的这笔钱，由谁来买单？理论上看，这笔钱应该由做广告的人来出，即广告图中的导购返利平台。

　　那导购返利平台的钱从何而来？平台客服人员告诉记者，商家从广告费中拿出一部分交给导购返利平台，平台再把绝大部分资金直接返给消费者，以此达到吸引流量的目的。在他的描述中，导购返利平台模式，是一个商家提高销量、平台赚取佣金、消费者得到优惠的“三赢”方案。事实果真如此吗？

　　事实上，导购返利模式早已存在，国内也不乏一些合法经营的大型返利平台。但这样的平台门槛低、可复制性强，各个平台竞争激烈。谁能成为消费者购物的第一入口，就能吸引更多商家的广告费用，给消费者提供更多返利，从而进入发展的良性循环。

　　因此，“评价收购”行业的出现，本质上是导购返利平台之间为了争夺用户流量而进行的不正当竞争。收评价群的工作人员曾告诉记者，做单流程完全不涉及欺骗，但事实上，他们制作的广告图片首先就是虚假信息。

　　例如，广告图片中会声称评价人在购买商品时，通过特定的返利平台获得了数十元的优惠，但事实上这一减免并不存在，其目的仅在于恶意引流。

　　对此，各大电商平台也已有所反应。淘宝网于2017年12月1日发布了《淘宝网不当评价规则变更生效通知》，表示淘宝有权删除或屏蔽不当评价的评论内容。其中不当评价的一个重点就是“广告信息”。当记者通过导购返利平台的入口进入淘宝时，淘宝也自动弹出了“温馨提示”，表示对于在商品评价中发布广告信息的用户，将采取禁言和封号措施。

　　平台的监管固然有效，但法律的规制或许才更为根本，更为长远。这一方面还任重道远。

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