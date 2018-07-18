小米在韩大规模推出智能手机 闯进三星后院

权小星 刘佳

【“不过，小米却依靠了一款充电宝，一跃在韩国市场占据主导性地位。相关数据显示，2015年~2017年，韩国的聚合物移动电源市场以每年约25%的速度成长，而小米的移动电源一度占领了韩国充电宝市场的近80%。】

韩国智能手机市场迎来了新玩家——刚刚赴港上市的小米。

有消息称，小米将和韩国两大电信公司SK电信和韩国电信（KT）展开合作，推出定价为29.92万韩元（合265美元）的智能手机红米Note5。据悉，韩国第三大电信运营商LGUplus并未销售小米的产品，但据第一财经记者了解，韩国最主流的运营商都将与红米Note5展开合作。

一直以来，韩国因其市场的独特性，以及本国品牌的壮大，一度被专家称为“外国产品的坟墓”。无论是沃尔玛、家乐福等零售企业；还是HTC、索尼等电子品牌；甚至是特斯拉、汇丰银行等世界级企业，都在韩国遭遇滑铁卢。这一次，小米能行吗？

小米首次在韩大规模推出智能手机

对于许多在韩国的数码发烧友来讲，小米并不是一个陌生的词语——韩国民众使用的每十个充电宝中，就有四个来自小米。

“在许多了解数码产品的韩国民众眼中，小米已经被称为‘神级’产品，甚至连韩国的高校课程中，悄然多出了许多讲述小米成功案例的课程。”韩国高丽大学政经学院李国宪教授告诉第一财经记者。

不过，这次小米挑战的是韩国行业龙头三星电子的主力产品——智能手机。

本月16日，小米联合其在韩经销商G-MobiKorea，共同举行推介会，向韩国市场正式介绍红米Note5智能手机。

参加当天推介会的G-MobiKorea代表郑成锡（音译）向媒体表示，小米在韩国市场曾经引起的旋风主要基于对于性价比的肯定。他承诺将不会摒弃小米产品高性价比的策略，这也被业界视为小米在韩国将不再重演进口手机进入韩国市场即大幅度涨价的定律。此前，华为、索尼等国际知名厂商的智能手机，在进入韩国市场以后，均相较全球平均价格出现较大幅度的价格上涨，曾引发部分消费者的不满。

第一财经记者了解到，红米Note5型号在韩国的出厂价为299000韩元（约合人民币1780.6元），虽略高于中国内地的1099元定价，但仍低于韩国市场上绝大多数准旗舰级的价格。

值得注意的是，本次小米在韩国市场推出红米Note5可谓是有备而来，除了原销售渠道外，本次红米Note5同时将通过韩国两大电信公司SK通信与韩国电信（KT）展开合作。

除此之外，小米方面还扩大了在韩的售后服务网络，宣布与韩国音像装备制造商iriver展开合作，利用其位于全韩的9座直营维修服务站，向消费者提供更加完善且周到的售后服务，而此前小米手机在韩仅在首尔江南区有一个售后服务站。

市场试水含义明显

小米此前公布的数据显示，该公司来自境外收入比例持续提高，主要系公司2014年开始推进国际化战略，陆续在印度、东南亚、东欧等新兴市场布局。目前，小米手机进入了74个国家和地区，其中在15个国家和地区进入了市场前5名。

不过，有业内人士指出，小米真正打入韩国市场并不容易。特别是面临三星电子的压倒性优势，海外品牌长期以来难以啃下韩国智能手机市场份额。

数据显示，三星、苹果和LG几乎占到了韩国智能手机市场的99%。

一位韩国通信公司人士告诉第一财经记者，本次在韩国市场推出的红米Note5，“虽然看似市场反应不大，不过这一仗的成功与否，很有可能将决定小米手机是否能够在韩国市场稳住脚跟。不仅是小米自身与韩国通信公司，许多竞争对手也在关注这场‘战役’的成功与否。”

而对于部分消费者质疑的定价问题，这位人士似乎显得并不是很在乎，他表示“在韩国的智能手机，通信公司的补贴对于销售成败占据主导地位，若根据韩国通信公司最高20万韩元的补贴上限计算，那么实际上消费者购入红米Note5的价格将等于，甚至低于中国内地的售价。”

这位人士认为，小米似乎也明白，本次红米Note5在韩国市场的成功与否，很有可能将决定小米品牌在韩的发展定位，由此，小米试图解决不少曾经被韩国消费者所诟病的细节。

“例如，此前小米手机在韩国全国只有一所维修站，而三星电子在韩国一共有186个维修站，这显然是很难满足韩国消费者的高眼光的；再比如，韩国市场智能手机销售的80%以上通过通信公司渠道，以合约补贴的形式销售智能手机，在一个即便是三星的旗舰机也能够获得20万韩元补贴的国家，只能够全款购买机器的小米，很显然是占据着劣势的。”这位人士坦言。

该人士向第一财经记者表示：“可以说，韩国市场虽小，但是其客户拥有较多知识、经验，并进行着较快的更新换代——这些特殊的市场特征，却为其赋予了许多独特的意义，这也是许多海外智能手机制造商纷纷选择进入韩国市场的原因，可惜包括华为、摩托罗拉、索尼在内，很少有厂商在韩国取得有意义的成果；这也就不难理解，为何小米的这次尝试值得引起市场的高度关注。”

“外国产品的坟墓”

与此同时，韩国市场独特的排他性，也为小米的这次冲击，赋予了一定的意义。

李国宪告诉第一财经记者，一直以来，韩国因其市场的独特性，以及本国品牌的壮大，一度被专家称为“外国产品的坟墓”。

“不过，小米却依靠了一款充电宝，一跃在韩国市场占据主导性地位。相关数据显示，2015年~2017年，韩国的聚合物移动电源市场以每年约25%的速度成长，而小米的移动电源一度占领了韩国充电宝市场的近80%。小米在韩国，已经俨然成为了移动电源的‘代名词’。可以说，一款产品的火爆，直接带动了小米生态链在韩国业界受到巨大的关注。”李国宪说。

“自从小米充电宝面市以后，我们的市场份额受到了巨大影响。”一位不愿透露姓名的韩国本土充电宝生产企业的负责人向第一财经记者表示，“为此，我们也只能通过推出更加多样的设计、装上两个USB充电口，以及支持QuickCharge快充等方式，并将价格调整至小米充电宝的价格，来应对市场的严峻考验。”

第一财经记者也发现，在红米Note5发布会现场不仅有手机，还针对小米的电动牙刷、空气净化机、小米手环等看似与手机无关的多款产品进行展示。

对此，李国宪认为，当移动电源受到了关注以后，民众自然也关注起了小米的其他产品，并因为得到韩国本土品牌中端产品缺失的缘故，受到了部分韩国民众的追捧和欢迎，“由此看来，小米通过总代进入韩国市场，将有利于小米在韩使用环境的改善，以及品牌体验的增加，这也意味着小米方面对于生态链的扩大，拥有着较为浓厚的兴趣。”

不过，也有业界人士对于小米在韩的发展之路提出担忧，他表示比起韩国本土产品，中国制造在优势非常明显的同时，竞争力也非常单一——较高的性价比和特定的产品群。无论是小米、华为还是海尔，至今在韩国市场获得垄断性或市场支配性地位的产品还相当少，并且这小部分产品的制胜秘诀更多地在于“性价比”。而至今为止，中国制造对于韩国市场的威胁尚比较有限，韩国高科技产品总体仍高于中国。然而，这些被称为“新”中国制造的产品，韩国应该值得警惕的并不是其产品本身，而是其背后代表的创新现象。