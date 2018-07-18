Netflix赢得了好莱坞 但它会失去华尔街吗？

钱童心

【伴随着亚马逊、苹果这些科技巨头进入流媒体视频领域，以及传统传媒加大数字化内容的投入，这让Netflix未来也将面临不小的竞争挑战】

【Netflix二季度财报显示，二季度实际和三季度预计新增订阅用户520万，均较市场预期增长约少了100万，这也是Netflix五个季度以来首次新增用户没有达到预期。】

Netflix最新公布的第二季度财报着实让投资人为它捏了把汗。

当地时间周一盘后，Netflix公布二季度财报显示，二季度实际和三季度预计新增订阅用户520万，均较市场预期增长约少了100万，这也是Netflix五个季度以来首次新增用户没有达到预期。

重启烧钱模式

财报显示，二季度公认会计准则（GAPP）下每股盈利0.85美元，二季度营收39.07亿美元。公司将业绩不佳部分归咎于非美货币下跌。此外，Netflix公布的三季度的每股盈利和营收指引也低于市场预期。公司预计，三季度新增用户约500万。

Netflix盘后股价一度跌超14%，市值蒸发240亿美元。

另外，二季度Netflix烧钱速度不仅没有减少，反而以5.59亿美元创下过去一年最高。高盛预计2018年Netflix花在内容上的支出为120亿美元，较此前公司官方预期高出50%。2017年公司总内容支出为87亿美元，是2013年启动原创项目时的近5倍。

华尔街开始担心Netflix的股价是否能够持续地增长。因为这家公司的开支实在太大，内容制作尤其烧钱。

据高盛预测，到2022年，Netflix在内容方面的投资更将追加到225亿美元。过去一年，Netflix原创节目内容时间超过600个小时，今年的目标是超过1000小时。

Netflix首席内容官TedSarandos透露，过去一年有一半的用户搜索来自Netflix原创内容。为了摆脱依赖第三方授权的束缚，Netflix还设置了独立部门，在好莱坞租设专属工作室以及摄影棚，制作原创深夜脱口秀。

内容开支就像是一个无底洞，这令Netflix的资产负债率高达80%以上，Netflix现金流已经持续为负，这让市场担心一场“盛世危机”即将到来。

不断面临挑战

除了公司自身的问题，行业的竞争也愈加激烈。

伴随着亚马逊、苹果这些科技巨头进入流媒体视频领域，以及传统传媒和电信公司迪士尼、AT&T等加大数字化内容的投入，这让Netflix未来也将面临不小的竞争挑战。

互联网平台巨头正在将触角伸向传统内容制作商，希望通过收购接近在短期巩固内容实力。

比如近期分析师就指出，亚马逊收购CBS将是一个绝好的选择，有助于亚马逊在流媒体视频内容的竞争中脱颖而出，超越Netflix。目前亚马逊的内容库仍然落后于Netflix，要依靠自身实力追赶还有待时日。

近期，苹果公司也发布了他们在影视领域的新计划，比如已经与法国付费电视台Canal+合作翻拍英文电视剧Calls。这意味着终端的苹果也将切入流视频领域，希望从已经成熟的亚马逊、Netflix和Hulu等平台上抢走已经形成收视习惯的用户。

一位从事视频行业近20年的资深媒体人向第一财经记者表示：“继移动运营商到平台型互联网公司进军原创视频领域之后，终端的苹果也投入该领域，这意味着无论处于视听行业哪个环节，在技术或者流量方面拥有一席之地的企业都有一颗做内容的心。而传统的内容制作公司正在被颠覆，或者沦为下游。”

德意志银行分析师BryanKraft表示：“Netflix用户增长的放缓，凸显了其再投资的必要性，这也正是Netflix现在所做的事情，这家流媒体公司还在继续投入巨资生产更大更高质量的原创内容。”

今年二季度，Netflix完成了一单公开市场发债，募集资金19亿美元，导致上半年负债高达83.42亿美元。尽管公司上半年的净利润为6.74亿美元，但现金流只有-7.55亿美元。而二季度的现金流减少更为严重。

在公司策略方面，Netflix一直向亚马逊看齐。NetflixCEOReedHastings相信，公司账面上的现金越多，说明越是缺乏创新动力，因此Netflix和亚马逊一样，都选择把资金投入到更为长远的增长。

早在两年前，Kraft就预测，Netflix作为业内先行者，正在整合有线电视和直播卫星机顶盒，并继续提升内容和服务体验来吸引用户。“尽管其新增用户的增长放缓，但是这家公司已经为其长期成功做好准备。”Kraft当时说道。

不过Kraft认为，Netflix股价的上涨空间有限，甚至看到了一些下行的风险，这就比较危险。因为Netflix之所以能够大手笔进行内容的投资，是得益于它的估值，只有当企业增加开支同时股价上涨的时候，才能支撑企业持续地增加投资。而一旦增加开支股价持续下滑，这就意味着企业需要控制一下成本。

华尔街永远是逐利的。按照Netflix的盈利模式，要最终实现盈利，就必须实现用户会员收入覆盖内容支出和带宽等技术成本，但鉴于Netflix目前在支出方面远大于收入，因此从短期来看，要实现盈利仍然遥遥无期。

好消息是，硅谷这批具有颠覆性能力的科技公司正在受到华尔街的热捧。过去8年来，特斯拉、Netflix和英伟达等初创科技公司的股价都上涨了超过20倍。除了英伟达以外，Netflix和特斯拉都至今未实现盈利。

长期不盈利的上市公司通常会饱受市场争议，不过投资人对于明星科技公司总是更加宽容，他们依然相信马斯克这样的“超级英雄”总能实现梦想。

研究机构GBHInsights分析师DanielIves在写给客户的信中表示：“我们更愿意相信Netflix二季度财报表现是重新发力的起点，而不是负面趋势的开始。流媒体内容市场的增长非常客观，Netflix在内容制作方面的投入也是公司发展的重要支撑。”Ives将Netflix的股价目标定在500美元。