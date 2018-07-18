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FF迎来许家印后利好不断 刺激恒大市值超800亿港元

FF迎来许家印后利好不断 刺激恒大市值超800亿港元
2018年07月18日 04:50 证券日报
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　　■本报记者 王 峥

　　自恒大正式宣布对Faraday Future（简称FF）的投资后，由贾跃亭主导的这家新能源车企便好消息不断，虽然仍有不少质疑，但其所处的外部环境相较此前已有了明显的改善。

　　同时，恒大健康作为投资的主体，受中国恒大董事局主席许家印赴美视察FF消息的影响，公司近期股价再度大幅上涨并创下历史新高，市值也突破了800亿港元。较投资FF前增长了逾一倍，远超恒大对FF的投资额。

　　许家印赴美视察FF

　　恒大健康股价应声大涨

　　7月13日，许家印到达美国洛杉矶的FF总部，贾跃亭陪同视察并向许家印汇报了FF的业务进展。

　　根据恒大和FF方面给出的消息，许家印一行对FF总部的生产制造、电气实验室、动力总成、电池电控、设计工作室、车辆安全、车联网、自动驾驶等核心研发部门进行了细致的调研，并体验了FF首款高端车型FF 91。许家印对于FF全球领先的产品和技术给予了高度肯定，对于FF 91的内外饰设计和产品性能给予了高度赞赏。

　　而随着许家印对FF的大力“点赞”，恒大健康的股价也再度飙升。7月16日开盘，恒大健康的股价涨幅一度超过17%，达9.43港元/股，全天最终上涨14.59%。第二天，恒大健康再度高开，尾盘收于9.28港元/股，市值超过800亿港元，已接近中国恒大的三成。

　　实际上，自恒大健康6月底以67.5亿港元投资FF母公司并成为FF公司最大股东后，该公司的股价已经飙涨超过100%。“这也体现了市场对于恒大投资FF的肯定，凭借FF的先进技术以及恒大的资金实力，FF很有希望成为未来新能源汽车市场上一股重要力量。”有业内人士分析称。

　　FF加速完成量产计划

　　许家印称将全方位支持

　　此外，在许家印赴美视察FF的同一天，FF位于加州中部的汉福德工厂也获得了加州政府颁发的临时办公许可（TCO）。

　　据悉，在获得TCO之后，随着工厂各方面建设的推进以及原型车的生产，汉福德工厂正在申请并将陆续获得有条件的使用许可（CCO），以及最终的使用许可（COO）。

　　贾跃亭对媒体表示，汉福德工厂TCO的获得是公司近期获得的重大进展之一，让FF朝着按时交付第一辆量产车又前进了一步。

　　根据此前恒大方面与FF的投资协议，在新公司年度及特别股东大会上，恒大持有的每股股份配有1票投票权，而贾跃亭持有的每股股份配有10票投票权，但在贾跃亭违约的情况下，投票权将出现反转，特别投票权将回转到恒大手中。

　　而FF能否在2018年年底或2019年第一季度兑现首批电动车量产的交付，也将成为决定FF未来命运的关键。倘若贾跃亭不能按时交付，那么恒大方面将取得FF的绝对控制权。

　　不过，从目前几方透露的消息看，FF正在加速完成首批电动车的量产工作。许家印也表示，投资FF绝对是正确的决定，恒大将会在资金、生产基地建设、产品销售等方面给予FF全方位的支持。

许家印贾跃亭
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