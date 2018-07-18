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流量风口未至，小程序群雄混战时代已来

来源：科技日报

行业观察

本报记者 杨 仑

最近在IT圈，小程序成了最火的话题。

在前不久举办的2018百度AI开发者大会上，百度正式推出了自己的小程序产品。至此，BAT三巨头已经完成了在小程序产品上的布局，UC、华为、小米等厂商也纷纷上线了类似于小程序的应用。被视为“蓝海”的小程序市场，在流量风口到来之前，就已进入群雄混战的时代。

曾经陷入低谷如今看到曙光

百度入局小程序并不令人意外。早在2013年，百度就尝试推出过类似的轻应用。它与小程序一样主打“无需下载、即搜即用”，但这款产品很快就销声匿迹。

受制于网速、硬件设备的限制，百度等平台小程序的发展一度处于停滞状态。直到2018年初，随着4G技术的广泛应用和硬件设备性能的大幅提升，才让小程序重新回到大众视野。

“上线一个百度小程序，从技术上来讲是比较简单的。”7月16日上海某教育科技公司CEO王斌告诉科技日报记者，“百度提供了比较开放的环境，我们把之前做过的小程序改一改即可上线，算上匹配、调用百度开放资源和优化的时间，一周也够了。”

百度小程序能在控制资金与时间成本的情况下，实现快速上线，对开发者来说的确有着很强的吸引力。

“像BAT这样的巨头，当其进入小程序市场时，不可避免会带着原有的技术烙印。百度的优势就在于其开放的生态系统，贴吧、手机助手、导航，几乎所有的流量端口都可以无缝对接，这带来的想象空间还是很大的。”7月16日微信生态链增强服务平台浙江微动天下信息技术股份有限公司创始人毛磊在接受科技日报记者采访时说。

能否获得流量资源成胜败关键

虽然如今小程序备受追捧，但其实唱衰小程序一度是IT界的主流声音。

在通讯行业专家李殿玺看来，这主要是因为很多人认为小程序“太小”，不适合承载像APP那样的“重需求”，无法长时间留住客户。另外，当时的平台如微信对小程序做了诸多的限制，导致小程序相对于HTML5而言封闭一些。

“现在情况不同了，BAT加入后，可为开发者带来流量资源。互联网上，谁能分发最多的流量，谁就是最大的‘玩家’，也就能赢得最多的开发者。”李殿玺说。

在这一点上，百度小程序的确触及了开发者的兴奋点。“我们期待从百度获得超级流量，这是不言而喻的。”王斌说，“百度的AI实力雄厚，算法能力值得期待。比如用户使用地图时，小程序就可天然关联到酒店及机票预订等服务。这种导流模式会使业务更加聚拢，可以让开发者更好地服务用户。”

王斌坦言，自己公司的技术部门正在密切关注小程序的发展，如果未来百度小程序会根据用户停留时长、喜爱程度、评价好坏来设定流量分发顺序，那么就要快速加入其阵营抢占先机了。

“少量超级APP+众多小程序”时代即将到来

目前，小程序的市场估值已超过了百亿元。最新统计数据显示，目前小程序平均日活达到了2.8亿，留存率也正在翻倍增长。

同时也应看到，当前各家小程序仍然存在很多发展的不确定因素。平台政策变化太快、开发者话语权弱、产品容易被抄袭等问题尚待解决。但无论如何，小程序作为能够打通线上线下渠道，把互联网与现实社会链接在一起的工具，可帮助开发者获得可观收益，这一点毋庸置疑。“比如小程序‘往来名片’，其目的是帮助销售人员获取更多客户，上线仅一周就获得了超10万的用户量，这是用传统获客方式很难实现的。”毛磊说。

每一次的技术变革，都会让互联网经历一次动荡或洗牌，小程序也不例外。“现在人们越来越不愿意安装APP了，这是一个大的趋势。”毛磊认为，未来互联网的流量将会向大型APP集中，用户会加速离开低打开率的应用，最终会形成一个“少量平台式超级APP+众多小程序”的移动生态。