借款人恶意逃废债 放大了网贷经营风险

借款人恶意逃废债 放大了网贷经营风险

行业观察

网贷平台借款人恶意逃废债务的行为更加剧了网贷业经营环境的恶化，放大了网贷业的经营风险，使得整个网贷业不断滑入经营泥潭。

近日，中国互金协会针对近期一些地区网贷行业出现的项目逾期增加、平台退出增多、部分借款人恶意逃废等现象，呼吁加强社会城信文化建设，相关部门应进一步加大打击恶意逃废债等行为，维护规范合同的存续效力。同时，进一步发挥司法协作、资金存管、信息披露、信用信息共享等基础设施手段作用，形成失信联合惩戒。

第一网贷大数据显示，6月以来的40天，P2P网贷新增问题平台133家，“暴雷潮”愈演愈烈，行业风声鹤唳。

网贷平台借款人恶意逃废债务的行为更加剧了网贷业经营环境的恶化，且这种行为无限蔓延，放大了网贷业的经营风险，使得整个网贷业不断滑入经营泥潭。

从当前看网贷借款恶意逃废债务会带来三方面严重危害：其一，恶意逃废债务具有极高的传染性和危害性，不仅会直接导致网贷平台的资金链中断，无法对资金出借人的资金进行及时、有效清偿，诱发网贷平台的信用危机，更使得整个网贷业借贷人逃废债成风，更会将网贷平台推向违约、关门停运甚至跑路逃债等恶性经营漩涡。

其二，它在很大程度上会加剧全社会对网贷平台的经营恐慌情绪，对所有网贷平台不分清红皂白一律排斥，对正规网贷平台带来不利，让更多的网贷平台无法度过清理整顿的“寒冬”，加速更多网贷平台的违约和关门停运，使更多的网贷平台陷入被淘汰的悲惨结局。

其三，加大网贷业经营和监管的艰难性和复杂性，使网贷业经营成本因逃废债务而加大，经营盈利能力下降，正常经营难以为继；同时也使清理整顿的结果出现更多的不确定性，会延缓对整个网贷业监管政策的出台，从而会抑制网贷业的正常发展。

由此，对网贷业借贷者恶意逃废债务的行为，各级政府及其监管职能部门应引导高度重视，并加以遏制：

一方面，加快清理整顿步伐，尽快将合格的、具有资质的网贷平台发放正规金融许可牌照，促进其正规经营，纳入有效监管范围；将不符合条件的尽快淘汰出局，使网贷平台能够进入有效的金融监管范围，将其资金运行安全纳入有效的金融法治轨道，享受与正规银行金融机构一样的债权保护，让平台能够正常行使相应债权维护工作，从制度层面消除借贷者恶意逃废债务的可能性。

另一方面，将清理整顿之后网贷平台的借贷人录入社会信用系统网络，建立借贷人信息发布和披露平台，让借贷者接受全社会监督，对恶意逃废债务的行为除通过司法等部门建立联合打击机制和防御体系，并将其纳入法治轨道、提高逃债违法成本、增强法治威慑力、不给任何侥幸逃债的机会之外，还将网贷平台借贷人的信用状况载入“黑名单”，在乘坐交通工具、贷款、购房、高档消费场所等方面予以全面限制，让其在社会上处处碰壁、无法立足，从而倒逼其主动将网贷平台的借款偿还，永绝网贷平台借款被恶意逃废之患。

此外，还可通过各种舆论媒体或其他平台加大宣传力度，引导民众形成信守诚信光荣、逃废债务可耻的金融文化氛围，大力弘扬和倡导全社会信用文化，增强民众对网贷行业守信的自觉性和主动性，为消除网贷行业恶意逃废债务奠定坚实的社会基石。

□莫开伟（财经评论人）