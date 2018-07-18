“互金雷潮”背后原因是什么？

肖飒（中国银行法学会理事）

互联网金融近年来发展迅猛，金融科技也越来越发达，我们在享受金融科技带来积极效应的同时，也不可忽视金融风险增大、信息风险加剧、金融乱象多发等问题。尤其是年中之际网贷平台爆发了大规模的“雷潮”，多家网贷平台被查，更是涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗，使得互联网金融行业的从业者有着无尽唏嘘。行业内，不乏重振信心的呼声，我们也不希望互金朋友接踵倒下，还是试图从互联网金融行业发展和监管存在的问题进行剖析，试图找到本次雷潮发生的原因。

备案延期考验平台

《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》规定，各地整治办应当高度重视整改验收相关工作，最迟应当于 2018年6月末之前完成备案。但是平台合规成本的增加，并不能完全逼退违规平台，有的平台甚至以规模来要挟监管，使得整个行业的合规整改进度变慢，直到现在，备案工作仍未完成。一些经营能力较弱的平台逐渐在竞争中败下阵来，一些涉嫌非法经营的平台也露出了马脚，落得被查封的下场。

在这一轮整肃风暴中，除了网贷之外，还有一些互联网投资理财、消费返利、养老理财平台也被查封，多数都是存在线下理财业务，涉及人数众多，与涉众型经济犯罪形态较为接近，这与国家加强金融监管密不可分。

平台处置逾期借款、化解坏账的能力低

我们发现缺少“官方背景”的网贷平台，其处置逾期、坏账的手段非常有限。银保监10号文出台之后，在打黑除恶的高压状态下，暴力催收日后必定会在行业大洗礼中淘汰。加之，还要照顾投资人的情绪，防止恐慌蔓延造成挤兑，多数网贷平台选择了隐瞒。利用自己控制或开辟的新业务板块（股权上没有任何关联性）作为接盘侠，在平台上发标募集资金，填补逾期、坏账甚至被欺诈导致的窟窿。

正规金融机构，面对逾期、坏账，可以起诉借款人“信用卡诈骗罪”，但由于互联网金融法律体系的不健全，用款人借P2P的钱根本不属于犯罪，这也是为什么真正的用款人逾期还款的原因之一。他们甚至会为了不还款、拉长还款期限，主动举报，让平台爆掉。

民事诉讼中最难的是执行。一般而言，只要有打款记录和基本借贷关系合同，打赢官司是大概率事件。但一纸判决，想要追回资金，仍是很难。我们能采取的最激烈的手段就是送借款企业老板上“失信人名单”，进而迫使其执行判决。

网贷平台违反监管规则

P2P是金融实验的时代尴尬，法律将其定性为金融信息中介，但它实际扮演着金融信用中介的角色。平台推荐产品时直接运用的“保本保息”等字眼，难免会让出借人认为平台自身就是类银行性质的信用中介。加之，客服多数未告知“损失自担”等事宜，很有可能让出借人误以为借款合同违约损失无需自担。

非法吸收公众存款罪几乎是P2P行业的原罪。

这个罪名不要求平台伤害老百姓的财产权，甚至不要求平台一定存在窟窿，只要违反《商业银行法》的高要求，即便还没有备案，也会被公诉人认定为属于非法从事资金业务。

出于让P2P良性退出的考虑，在平台的流动性尚好，不出现大规模挤兑，投资人没有30人以上报案等情况下，公安机关一般不会主动出击，除非在当地民怨已深或有多位实名举报人等情况。

立法机关也一直在考虑是否废止刑法第176条，我们认为，可以考虑废止。把网贷等问题交给更为缓和的民事、行政手段，不一定要把最“谦抑”的刑法抬出来。尤其在这种刑民交叉案件中，如果不考虑合同相对方，一味进行刑事诉讼，民事诉讼可能会被“中止”，这对于返还投资人钱款会更加不利。

被借款企业拖累，引起信用风险问题

经济下行压力大，不仅是一般的企业，即便是上市公司也没有储备资金，各家资金链都绷得紧紧的。

网贷平台为用户提供借贷资金通常是基于用户个人身份证明、财产证明、信用记录等资料做出自己借贷的决策。然而，目前我国的互联网个人信用记录体系还没有得到良好实施，因此多数情况下，网贷平台往往对借贷者的信息真实性缺乏有效掌握，从而有可能造成平台的巨大损失。

加之，网贷行业面对的客户，多数是银行等金融机构筛选后略带瑕疵的客户，所以可以认为P2P服务基本上就是次级贷。同时，网贷投资人多数是追求平台高返利的群体，例如某些中老年群体。所以网贷平台在连接一批真正的高风险用户，并匹配给一批真正的低抗风险能力投资人。这中间的矛盾，一时还无法进行调和。

与此同时，多数网贷平台还存在不予披露借款人信息的情况，或者仅对借款人基本信息和风险评估进行披露，由此加剧了投资人的风险。按照金融逻辑，对于P2P服务的这部分用款客户，应该匹配“合格投资人”，但我国现状明显并非如此。

因此，甄选抗风险能力高的投资人具有重大意义。一旦真正用款企业没有还款意愿和能力，那就要进行旷日持久的民事诉讼。只有资金充裕的合格投资人，才具备抵御风险的能力。当平台爆雷和借款企业病入膏肓的时候，才能理性对待，而不是去进行非理性维权。

互联网金融发展趋势探究

投资人的信心，确实低落，要想鼓舞起来，需要各方面配合。

（一）健全互联网金融法律法规

首先，严格把关互联网金融平台审核，杜绝网络平台打擦边球的行为，对于没有经营资质的平台，执法部门要及时予以取缔；其次，增加互联网金融的违法成本，制定相应法律条款，规范平台非法经营所受处罚，净化投资环境；再次，在线起诉迅速结案，尽力解决执行难的问题。

（二）重视交易信息传输安全问题

通过技术审核，维护互联网金融的数据安全，可以采取第三方数据保管模式，让有大数据保存加密技术的企业进行数据管理、维护。

（三）推进政策执行与合理监管

首先，加快备案进度，通过挤压泡沫和驱逐劣币净化市场环境；其次，建立互联网金融监管模式和准则，合理把握互联网金融监管力度，准确划分互联网金融监管范围。

最后，还是想呼吁大家齐心协力，积极释放正能量。我们在享受互联网金融便利的同时，就要解决它所带来的问题，对于产生的问题应该理性面对，合理解决。互联网金融的发展不是一蹴而就的，因此，对于其产生的问题还需要互联网金融同仁的智慧共同解决！（编辑 李靖云）