欧盟限期Airbnb整改违规定价政策

来源：北京商报

北京商报讯（记者 关子辰）刚刚出招应对完日本加强房源监管，Airbnb又被欧盟指出定价政策违规。7月17日，有消息指出，Airbnb被控违反欧盟法律，必须在今年夏末之前调整一系列行为，这其中包括Airbnb在网上宣传的价格基础上额外收费的做法。

欧盟司法和消费者专员维拉·约洛瓦表示，Airbnb必须在8月末之前证明它在逐步改变经营方式，否则欧洲各国监管者就有可能对其发起联合行动。约洛瓦表示，Airbnb网站上显示的价格未能真实反映其后期向消费者真正收取的费用，包括清洁费。

欧盟委员会方面还表示，由于消费者保护法的实施范围差异，Airbnb还需明确区分私人或专业房东的房源和报价。约洛瓦认为Airbnb的条款不够清晰。约洛瓦还表示，消费者必须能够容易理解他们为哪些服务支付了多少费用，而且规则必须公平合理。例如房东对订单的取消方式。希望Airbnb能够采取正确的解决方案。

Airbnb方面表示，“我们会在顾客订房之前向其明示所有费用，包括服务费和税费，并将与之合作澄清由此引发的担忧”。北京商报记者还联系了Airbnb相关负责人，Airbnb方面表示待进一步了解后会给出回复。据了解，目前Airbnb所采用收费方法除了基础的房价以外，还另外收取清洁费和服务费。不过，目前国内对于短租民宿平台如何收取费用方面并没有明确的法规条款。

业内人士表示，从收费模式上看，Airbnb比较透明，但实际上背后房东能不能真正去打扫，如何监管房东成为短租业界共同的难题，不过目前有专业化机构在运作，而第三方保洁是目前此类平台所能保证卫生的最行之有效的做法。