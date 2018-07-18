被“网购蛇”咬后脑死亡谁该担责？

这场悲剧绝不是小芳一人“自作自受”的结果，卖方、电商平台、邮递公司都是其中的一环。

近日，陕西渭南市21岁的姑娘小芳（化名）被网购的银环蛇咬伤，出现意识模糊后送往医院抢救。其在重症监护室多日，一直处于昏迷、无自主呼吸状态，目前已被宣布脑死亡。

有网友在感慨可惜的同时，也含蓄地表示：21岁的姑娘，作为一个完全民事行为能力人，应该有安全意识。

据媒体报道，从小芳网购聊天记录上看到，卖家明确告知银环蛇有剧毒，并问她购买用途，其回复称为了泡酒。

的确，小芳向卖方隐瞒了真实目的；被咬伤后也没有立即到医院注射抗毒血清，而是自己进行了包扎，贻误了病情。

似乎，从表面来看这只是一场悲剧，甚至是一场“自找的悲剧”。但当我们把目光局限于此时，就意味着我们默许买卖活体毒蛇的交易存在了。

银环蛇不仅有剧毒，还是名贵的中药材，属于国家二级保护动物。因此买卖银环蛇，必须有经营许可证，得经过相关部门事前批准。而未经许可的买卖行为，据我国《野生动物保护法》和《刑法》的相关规定，轻则行政处罚，重则入罪。

电商平台作为第三方，也不能免除其监管责任。据新京报记者报道，在京东、淘宝等电商平台，众多商家发布售卖活体毒蛇等信息，并坦承，宠物没有打过免疫疫苗。

而我国《邮政法实施细则》第33条也明确规定，“禁止寄递各种活的动物”。

换句话说，这场悲剧绝不是小芳一人“自作自受”的结果，卖方、电商平台、邮递公司都是其中的一环，而这也是法律需要出手的地方。法律能走多远，就体现了对生命有多尊重。

□秦雪（大学生）