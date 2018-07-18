来源：北京商报

另类金融科技公司难迎上市潮

尽管监管仍不明朗，当前市场环境也让估值大为打折，但互金平台的上市之路并未因此停歇。7月16日，金融科技解决方案提供商品钛（PINTEC）向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开招股（IPO）申请书。业内人士分析认为，作为一家主做To B（面向企业客户）业务的金融科技公司，品钛上市后能增强自身主体品牌，有利于展业，也有助于规范化运营。但品钛这种两端连接商业机构与金融机构的模式，在中国的互联网金融生态中并不多见，商业模式是否成立也需要经历市场的检验。

To B互金公司赴美IPO

美国东部时间7月16日，金融科技解决方案提供商品钛向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开招股（IPO）申请书。文件显示，品钛计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为“PT”。招股书显示，品钛在今年一季度已经实现了盈利。

招股书披露，品钛通过开放的技术平台连接商业机构和金融机构，利用五大类解决方案，帮助机构客户向终端用户高效地提供金融服务。这些解决方案包括：场景消费分期解决方案、个人信贷解决方案、企业信贷解决方案、财富管理解决方案、保险解决方案。截至今年一季度末，品钛的商业机构客户达到179家，金融机构客户达到81家。品钛通过合作伙伴服务的终端用户包括2100万使用信贷系统的注册用户，和16.8万使用财富管理系统的用户。经由解决方案促成的贷款累计达239亿元，财富管理交易额为37亿元。

招股书显示，2016年以来，品钛的营收有了大幅度增长。2017年总收入达5.687亿元，较2016年增长了936%，2018年一季度收入达到2.794亿元，同比增长339%。盈利方面，品钛2017年亏损8490万元，较2016年降低了57.7%，而2018年一季度则实现了1460万元的盈利（non-GAAP口径的盈利为2350万元）。

一位互金资深人士表示，互金平台一直有投资方套现压力，近两年不少互金企业转型或者布局金融科技To B模式，在互金平台上市估值不高的情况下，To B平台上市成为一种新的选择，不易受到利空影响，可以获得更高的估值。

商业模式亟待检验

不过，有分析人士表示，品钛作为一个独立实体的运营时间不到两年，并且今年一季度才实现盈利，经营能力还有待考验。同时，品钛这种两端连接商业机构与金融机构的模式，在中国的互联网金融生态中也不多见，属于比较另类的模式，商业模式是否成立也需要经历市场的检验。

招股书中披露，在消费金融赋能领域，百度金融的商业模式和品钛类似，都是通过提供技术服务赋能商业机构和金融机构，在获取客户方面面临竞争。此外，微众银行、京东金融、平安壹账通等大型公司，与品钛在消费金融、财富管理、保险经纪领域存在一定的竞争关系。

此外，还有合作伙伴绕过品钛自建系统的风险，中国的企业往往倾向于大而全的模式，因此不排除合作伙伴在运用品钛的服务过程中逐渐掌握相关技能，之后抛弃品钛自己做的可能性。这也就要求品钛必须在基础技术研发与解决方案的丰富度和专业性上不断提高，才有可能面对这种挑战。

自从2016年以来，中国金融行业的发展受到越来越严厉的监管约束。特别是去年的一系列文件，也可能会对品钛对商业机构和金融机构的服务产生一些不利影响。对于To B公司上市时机是否适宜，中国银行法学研究会理事肖飒分析认为，这取决于企业自身是否已经准备好，商业模式是否合规合法、能否可持续发展等。至于外部原因，在贸易摩擦背景下，中国企业赴美上市可能会有一定影响。

另类互金公司难迎上市潮

虽然有传闻称网贷备案新政策即将出台，但网贷爆雷引发的恐慌还在蔓延，网贷平台无疑将面对更高的运营成本和风险。苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言指出，To B类公司业务模式清晰，潜在的监管风险比较小，发展前景可预期，在IPO过程中容易得到市场的认可。

“不过To B服务的门槛相对较高，从目前的市场格局看，除了几大互金巨头和几个特色的To B类创业机构外，市场上优质的To B类金融科技机构并不多，很难迎来密集的上市潮。相反，对于聚焦To C（面向个人客户）业务的互联网金融机构而言，在合规整改结束后，会迎来比较好的上市窗口，上市会逐步成为To C类机构的一种常态动作。”薛洪言如是说。

值得关注的是，近期，网贷行业风险事件频发，加上对监管走向的不确定，多重利空叠加，美股互联网金融公司股价大跌。北京商报记者不完全统计，目前赴美上市的网贷公司共有6家。最早的是2015年底上市的宜人贷，其余5家包括信而富、趣店、和信贷、拍拍贷和简普科技则均在2017年陆续上市。截至7月17日晚上19时，除趣店和和信贷之外，其他美股互金公司股价均有所下跌。简普科技盘中下跌0.35%，信而富下跌7.07%。

对于互金企业股价下跌的原因，肖飒指出，互金企业股价有所下跌，除却其他市场因素，国内网贷行业遭受历史最猛“爆雷潮”也是直接原因之一。自6月以来，一些资历老、规模较大的网贷平台也出现了逾期，甚至爆雷，经侦立案侦查的案件大增，投资人信心指数走低，这些都拖累了在境外上市的互金股。

对于国内行情对To B公司的影响，薛洪言进一步指出，虽然目前互金上市公司并不多，但是未来必将涌现出一批上市企业，这些企业的上市将对整个互金行业产生重要的影响，从而引领行业前行。To B类金融科技公司作为行业面临的监管风险较小，也不太受明显的行业周期波动影响，可以更多地按照既定节奏选择上市时间点。

肖飒也表示，金融科技是未来的方向。利用技术完善风控等环节，对于提升整个金融的效率有积极意义。未来互金平台可能会转型为持牌金融机构、小贷公司、导流网站、媒体等。根据企业及实际控制人的能力，可能会在P2P大潮之后，迎来转型大潮。

北京商报记者 崔启斌 宋亦桐/文 白杨/制表