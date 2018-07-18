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ofo暂时退出德国市场

ofo暂时退出德国市场
2018年07月18日 00:29 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　ofo暂时退出德国市场

　　北京商报讯（记者 魏蔚）从澳大利亚市场撤退后，ofo继续收缩海外市场半径。7月17日，有消息称，ofo将在未来几周内退出德国市场，不过ofo发言人表示ofo只是暂时退出。截至北京商报记者发稿，ofo方面对此未予回应。

　　据悉，德国首都柏林目前是ofo唯一的投放地。在2017年9月，ofo作为唯一受邀的共享单车品牌参加第67届法兰克福车展，在车展上，ofo方面宣布将在德国其他的重要城市进一步提供共享单车服务的计划。

　　6月底，ofo还曾在与公共交通导航Citymapper的合作中提及柏林，柏林被列为双方合作显示ofo单车位置的12座城市名单中。公开信息显示，ofo此前为海外超过70座城市提供服务，运营超过15万辆共享单车。

　　不过，目前ofo在部分海外市场开始收缩。从德国市场撤退之前，有报道称，ofo正在着手关停澳大利亚业务， 将在未来60天内逐步结束在澳大利亚的运营。虽然ofo对此不予置评，但分析人士表示，这是ofo海外战略变化的落地。

　　7月6日，ofo宣布海外市场已经完成开拓业务阶段，将开启海外第二战略阶段，深耕重点市场，ofo创始人兼CEO戴威将直接负责海外业务。进入海外新战略阶段后，ofo将对新加坡、美国、法国这一类规模大或增长迅速的地区进行精细化运营。

　　根据ofo提供的数据，截至2018年5月，ofo新加坡累计订单量突破2500万单，平均周订单约100万单。进入美国10个月，ofo覆盖近30座城市，今年一季度订单量超过100万。在英国，ofo用户数量超过投放单车数量的30倍，目前为伦敦290平方公里区域提供服务。

　　ofo指出，海外市场的骑行价格约是国内的6倍以上，在巴黎、米兰等重点城市，用户数量至少超过投车数量的10倍，甚至数十倍。在巴黎，ofo初期投车数量仅有1500辆时，高峰日订单量达到了4300单。在米兰ofo初期免费推广时，日订单高峰近3万单，日车均单创下14.2单。

ofo德国海外市场
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