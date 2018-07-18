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中国卖家借亚马逊Prime会员日出海

中国卖家借亚马逊Prime会员日出海
2018年07月18日 00:29 新浪科技综合
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　　来源：北京商报

　　中国卖家借亚马逊Prime会员日出海

　　北京商报讯（记者 王晓然 赵述评）出海寻求市场的中国卖家，与跨境电商进行着密切互动。近日，亚马逊发布中小企业销售数据显示，2017年，超过2万家中小企业卖家在亚马逊上的销售额超过100万美元，Prime会员日对卖家拉动业绩增长明显。2017亚马逊Prime会员日，数万中小企业卖家销售额超过5万美元，预计2018年Prime会员日将再度带动卖家销售额增长。

　　据了解，2017亚马逊Prime会员日期间，Prime会员选购了全球中小企业卖家提供的超过4000万件商品。中国卖家借助Prime会员日期间亚马逊站内投放以及站外引流等资源，拉动销量和提升流量，并提高品牌的海外知名度。同时，卖家借此拓展品类，扩大业务规模。

　　对于出海寻求市场的中国卖家来讲，亚马逊Prime会员日已经成为前者拓展海外站点、提升销量的时间节点。亚马逊全球开店中国团队为中国卖家在热销品类、站点增长趋势、备货与物流、促销等多方面提供相应的资源。据悉，借助亚马逊140多个运营中心，卖家的商品可触达185个国家和地区。

　　值得注意的是，参与拓展海外市场的中国卖家类型发生了明显变化，以单一的贸易型企业为主转变为包括制造商、贸易商、品牌商甚至新创企业在内的多种类型企业。在此过程中，已打通出海渠道的跨境电商成为了制造商、贸易商和品牌商争相抢夺的平台，平台则尝试发挥三者各自的优势实现与消费端的直接打通。

亚马逊卖家会员
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