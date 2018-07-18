来源：北京商报

小米正式进军韩国市场

北京商报讯（记者 石飞月）7月17日，有消息称，小米公司正式开始通过当地运营商在韩国销售红米Note 5，这也意味着小米公司正式进军韩国市场。

据了解，红米Note 5是第一款由韩国当地移动运营商销售的小米设备，之前，小米公司的手机只能在韩国的一些零售商或者网络商店零星购买到。该款手机于7月16日开始由韩国主要运营商SK电信（SK Telecom Co。）和韩国电信（KT Corp。）销售。

不过，有接近小米的人士向北京商报记者透露，销售小米手机的韩国运营商不止上述两家，小米公司还与另外一家达成了合作关系。

据报道，红米Note 5手机在韩国的定价大约为30万韩元，相当于265美元。不过，SK电信和韩国电信通过数据套餐提供了补贴，补贴之后的价格大约为10万韩元，即不到100美元。

有分析认为，小米的正式到来将会让韩国智能手机市场的竞争更加激烈，要想突围困难重重。据悉，韩国手机市场被称为海外品牌的“坟场市场”，主要原因是三星电子在韩国本土拥有强大优势，海外品牌很难争抢份额。

根据科技市场研究公司“战略分析”的报告，去年四季度，三星电子占据韩国智能手机市场55%的份额；苹果获得28.3%，位居第二；另外一家韩国手机厂商LG电子获得了15.7%份额，排名第三。也就是说，这三家企业几乎占到了韩国智能手机市场99%的份额。

近两年，小米公司不断扩展国际化道路，先后进军东南亚、印度、俄罗斯等国家和地区。市场研究公司Counterpoint Research此前发布报告称，小米在印度市场保持领先地位，2018年一季度的市场份额为31%。