亚马逊Prime Day销售势头强劲 销售额至少34亿美元

新浪科技讯 北京时间7月18日凌晨消息，亚马逊今日宣布，到目前为止，“Prime Day”全球购物促销活动的销售额在美国已创下历史最高记录，尽管公司网站曾一度宕机而无法访问。

亚马逊2018年度“Prime Day”全球购物促销活动于美国东部时间7月16日下午3点(北京时间7月17日凌晨3点)正式启动。但随后不久，亚马逊网站就出现故障，收到了近25000份问题报告。

消费者纷纷在Twitter和Facebook等社交平台上表示，他们“无法按照商品折后价格结算”，或称“点击各种促销活动窗口，却只能回到主页”，或者是“无法打开网站和APP”。大约一个小时后，问题陆续得以解决。

据调研公司Coresight Research预计，今年“Prime Day”全球购物促销活动的全球销售额最少将达到34亿美元，从而创下新纪录，并一举超越亚马逊“网络星期一”的销售额。

虽然网站一度出现故障，但亚马逊发言人周二早上表示：“到目前为止，Prime Day在美国的销售额已经创下历史新高。尤其是前10个小时，销售额增长非常迅速，也超过了去年同期的表现。”

2015年7月，亚马逊为庆祝公司成立20周年而首次推出了“Prime Day”全球购物促销活动，参与该促销活动的商品种类和数量一度超过“黑色星期五”。今年的“Prime Day”已进入第四年，持续时间将达到36个小时，高于去年的30个小时。(李明)