因撞死人赔不起而在网上众筹 已被叫停

原标题：“撞死人赔不起”网上众筹被叫停，平台称退回所有筹款

新京报快讯（记者吴为）今日（7月17日）记者从国家社会组织管理局获悉，今日晚间，众筹平台“轻松筹”针对该平台出现的“撞死4人赔不起，请大家帮帮我”的丧葬费众筹项目发表声明，称该项目目前已经关闭，所有资金全部原路退回，并与当地公安机关沟通关注项目发起人的责任认定。同时，轻松筹也表示，已进行内部整改。

轻松筹平台声明中称，7月10日中午12：52，当事人（注册ID名“太年轻”）以《撞死4人，赔不起，请各位帮帮我》为题，在轻松筹个人求助版块发布筹款信息共众筹人民币23935元（来自1215人次支持）。7月10日当天16：40，经后台审核发现该项目不属于个人求助项目，即被轻松筹平台冻结。7月11日上午9：10，已筹集到的资金全部原路退回这1215人次。

平台称，根据发起者转发数据跟踪显示，该项目所有资金来自发起人的亲朋，没有接收陌生人款项的信息显示。平台声明表示，强烈谴责、反对、制止这些行为，并再次呼呼社会各界珍惜来之不易的网络公益、指尖公益的规范化环境。

7月12日，轻松筹平台內部责令相关审核团队进行整改。平台声明表示，项目的上线，既反映技术审核、智能条件判断还不够严密，也反映当事工作人员在个人求助项目审核上疏于职守，没有判清事实状况，轻易过审项目，让其等款得手。轻松筹已对当事工作人员、审核团队负责人进行内部纪律处分和绩效惩戒。

该平台还表示，目前已经积极寻求与当地公安机关进行内部沟通，并关注事件发展态势和当地调查结果。当前，项目发起人的责任认定结果尚未出来。一旦有进一步的动态，轻松筹平台将会寻求并保留对当事人追究民事违约等法律责任的途径。