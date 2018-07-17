新东方在线向港交所递交了招股书 已于今日披露

新浪科技讯 7月17日晚间消息，新东方旗下在线教育业务新东方在线已于近日向港交所递交了招股书，招股书已于今日披露。

根据招股书，新东方在线2017年是中国最大的综合在线教育服务供应商。新东方在线的业务由新东方于2005年成立，在三个核心分部，即大学、K-12及学前线上教育领域提供课程。

大学教育

2005年推出。截至2018年2月28日止九个月，新东方在线此分部的付费学生人次为852,000名，占新东方在线的付费学生人次的59.1%。

K-12教育

2015年推出。截至2018年2月28日止九个月，该分部的付费学生人次为129,000名，占新东方在线的付费学生人次总数的9.0%。

学前教育

2012年推出。截至2018年2月28日止九个月，该分部的付费学生人次为460,000名，占新东方在线的付费学生人次总数的31.9%。

于往绩记录期间，新东方在线付费学生人次总数为约3.1百万。截至2018年2月28日止九个月，新东方在线的付费学生人次总数约为1.4百万名。

于2017年，按总营收计，新东方在线为中国大学考试备考市场中最大的在线教育品牌，占据8.2%的市场份额。

于往绩记录期间，新东方在线的业绩大幅增长。新东方在线的总营收由截至2016年5月31日止财政年度的人民币3.34亿元增至截至2017年5月31日止财政年度的人民币4.46亿元，并从截至2017年2月28日止九个月的人民币3.27亿元增至截至2018年2月28日止九个月的人民币4.85亿元。

在同期新.东方在线的付费学生人次从653,000人增加至1.0百万人、从702,000人增加至1.4百万人；此外，新东方在线的净利润从5960万元增加至9220万元、从人民币6860百万元增加至人民币80.8百万元。