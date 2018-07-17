拼多多成立3年累计亏损13亿 何以获得240亿美元估值

高增速、低获客成本以及腾讯的支持是拼多多获得240亿美元估值的重要原因，而能否维持用户规模和高增速也是投资者目前对拼多多的最大质疑。拼多多增速已有下滑趋势，拼多多在2018第一季度日活增幅为5000万，而其在2017年第3季度和2017年第4季度日活增幅分别为5800万和8700万。

原标题：成立仅3年 累计亏损13亿 增速下滑的拼多多为何获得240亿美元估值

《财经》记者 房宫一柳 | 文 宋玮 | 编辑

2018年年初，拼多多的成交额超越唯品会，成为继阿里、京东之后国内第三大电商平台。

目前京东市值542亿美元，唯品会66.亿美元。而根据拼多多2018年7月16日更新的招股书，其最高估值240亿美元，看似对应其成交额规模。实际上，前两家公司成立十年及以上，有稳固的商业模式，但拼多多成立仅三年，目前仍处于亏损状态。

2018年7月16日，拼多多向美国证券交易委员会（SEC）更新了此前提交的招股书。招股书显示，拼多多计划在纳斯达克申请挂牌，代码PDD，发行85,600,000股美国存托股票（ADS），发行价区间为16-19美元，最高拟融资18.7亿美元。

从美股电商上市公司对标来看，拼多多的估值或许过高。如果以发行价区间最高值19美元计算，对标阿里40倍左右的市盈率，拼多多的预期利润应该为6.5亿美元，然而拼多多仍然处于亏损状态。

根据招股书，拼多多2018年第一季度累计亏损（含期权支出）为13.12亿元人民币，2016年和2017年分别发生2.92亿元和5.25亿元人民币净亏损。2018年主要支出来自于销售和市场费用，2018年第一季度达12.17亿元，占总收入的88.4%，平台单季发生2.01亿元人民币净亏损。

另一个可以参考的指标是，拼多多在招股书上对标的公司是好市多（Costco）和迪士尼，前者总市值942亿美元，市盈率31.29，好市多的运营利润率稳定在5%上下。

而如果采用京东2018年财年市销率12.86推算拼多多的估值，拼多多的估值偏高——以拼多多2017年收入17.4亿元为基准，其股票估值应该为244亿人民币；若以2018年第一季度13.85亿元人民币收入为基准，其估值为712亿人民币（106亿美元）。

拼多多商业模式2017年才成型。从2017年第2季度开始收取0.6％的佣金和提供付费广告服务，包括关键字出价和展示广告、开屏首页Banner等。若保持2018年年收入121亿人民币，才可能实现240亿美元的最高估值，这意味需要保持季度数十倍的增幅。

在腾讯等机构多轮投资后，拼多多三年间从0到240亿美元的高估值，背后是其用户增长规模和低成本。

2017年下半年成为千万级电商产品后，近几个月间，根据披露的财务数据和第三方机构，拼多多仍然保持较高的增速。根据Questmobile的数据，从2018年4月初，到7月初，拼多多App日活跃用户从6000万增长至8000万。就在年初，其月均日活水平还在4000万上下。

根据更新招股书信息，2018年第二季度，拼多多的平均月活用户达1.95亿，较第一季度增长17%。此增速高于阿里活跃买家的增长比率——2018年第一季度月活跃用户为6.17亿，环比增长了3700万。

同时，得益于平均消费额和用户活跃度的提高，从成交额上看拼多多增速明显。更新招股书同时披露了拼多多2018年第二季度的财务数据，活跃买家平均消费额从674元增至763元。截至2018年6月30日的12个月间，拼多多GMV达2621亿元。拼多多活跃买家数达3.44亿，活跃买家平均消费额从674元增至763元。拼多多从17年年底到18年6月底，GMV增涨了85%。

其翻倍的增速高于行业平均水平，在今年3月，国家统计局曾公布了一组网售数据，该月的网售增速平均维持在32%左右。根据阿里财报显示，天猫2018财年实物GMV增速是45%。

但从总量上看，仍与电商龙头阿里差距明显。根据此前招股书披露的信息，拼多多2017年全年成交金额为1412亿元人民币，2018年第一季度成交金额达662亿人民币。而阿里在2018年财年，国内电商GMV为48200亿人民币，且保持28%增速，淘宝为26890亿人民币，增长22%。

一位接近拼多多的行业人士告诉《财经》记者，拼多多的电商成交额统计口径或许与其他电商平台不同，因为拼多多采用拼团或直接下单的成交方式，因此公布成交额应为不包含购物车在内的实际成交金额。

拼多多现阶段最大的优势之一在于较低的获客成本低。根据招股书测算，2017年拼多多获客成本仅11元/人，远低于京东和阿里，2018年这个数据是49元。

资深互联网观察者尹生对《财经》记者表示，现在的预期都建立在过去的表现上。不知最后真实结果如何，总的来说，目前拼多多估值已经过高，接下来压力不会小。

能不能保持用户规模和成交额较高增速是拼多多面临的市场质疑之一。拼多多将投入更多成本去拉新用户、提高用户复购和客单价，最终提高收入。

拼多多的增速已经下滑，拼多多在2018第一季度日活增幅为5000万，而在2017年第3季度和2017年第4季度分别为5800万和8700万。

目前拼多多仍处于财务亏损阶段，且2018年开始亏损变大——拼多多投入了第一季度12亿多收入的88.4%到销售和市场费用上，其中主要是品牌和广告。这或许是流量获取更加挑战的信号。在2018年第一季度，拼多多获客成本已达49元，远高于2017年的11元。

黄峥曾在4月接受《财经》采访时表示，拼多多与淘宝是错位竞争，争夺的是同一批用户的不同场景。根据更新招股书，拼多多活跃买家数达3.44亿，而根据阿里2017年财报，年活跃买家为5.52亿。那如果以阿里电商用户规模作为拼多多的天花板，以拼多多的增速规模，或许会在2018年进入增长平台期。

彭博商业周刊在7月17日引用一位分析师对拼多多IPO的分析为，“拼多多的优势是低价，如果不能保证低价及在低价条件下获利，那么消费者会怎么选择？拼多多正在利用全球资本市场对科技企业的估值高点，随着资本涌入，投资者会更多考虑质量，也会更加谨慎。”

此次募资中，拼多多计划将40%的募资款用于增强和扩大公司现有业务，40%的会用于技术研发，剩余资金会用于日常公司运营和潜在投资项目。

据了解，对于增长问题，除了大力投放广告之外，拼多多正在扩大进驻品牌数量，尤其是快消品品类，提升用户购买客单价和频率；同时一位拼多多内部人士告诉《财经》记者，拼多多正在内部孵化多个电商和娱乐结合的项目，在明年之前年初试图找到下一个增长点。

投资人对拼多多估值的态度还待资本市场验证。其股价走势看接下来几个季度的业绩和资本市场的整体表现。

招商证券首席分析师许荣聪表示，拼多多凭借腾讯资源和自身优异的商业模式快速发展，抢夺中低端用户，已成长为电商第三极。目前，拼多多充裕的现金流给未来发展提供坚实基础，但护城河仍然不够深。随着低成本获取用户越来越难，拼多多更需要在品类结构、定位拓展和基础设施等方面下足功夫，稳固自身竞争地位。

拼多多将于7月24日向投资者开放账簿，并在7月25日进行首次公开募股定价，显示条款清单。