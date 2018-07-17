新浪科技> 互联网 > 正文

盒马鲜生开新店 新零售能否焕发老牌商业地产第二春?

盒马鲜生开新店 新零售能否焕发老牌商业地产第二春?
2018年07月17日 20:37 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：盒马鲜生百荣店开业 新零售能否焕发老牌商业地产第二春?

　　新京报快讯(记者江波)17日，试营业1个多月的盒马鲜生百荣店正式开业。对于此次“牵手”，北京百荣商业管理有限公司董事长王丽华当天说，百荣正加速转型购物中心，两者结合是“强强联合”;北京盒马总经理陈冬青同时称，百荣这家店是盒马在北京最新一代的店，尽量做到“本地化”。随着盒马鲜生开启全国性扩张，百荣、翠微等都选择与盒马牵手，老牌商业地产能否借助“零售新物种”焕发第二春?

　　盒马鲜生是阿里巴巴“新零售1号工程”，“北动批，南百荣”曾是北京市民记忆里的老牌商场，对于此次“新老牵手”，王丽华说，盒马的经营模式和方式，是一个服务于消费者全链的过程，利用他们经营上的优势把现有的店打造成体验的场馆，同时利用线上的销售去疏导客流，正好是百荣的需要。

　　陈冬青同时称，百荣这家店是盒马在北京最新一代的店，把适合周边市民消费的产品的比重做了加大，尽量做到本地化。比如店内有很多诸如“聚点串吧”的北京热门品牌。

　　据盒马方面提供的数据，目前盒马在北京有11家店，今年计划开30家。对于盒马在铺店过程中是否遇到挑战的问题，陈冬青对记者称，“还真没有。”

　　盒马鲜生2018年开启全国性扩张以来，除了此次与有批发市场背景的百荣的合作，此前也与谋求调整转型的翠微百货、杭州解百等多个老牌商业地产合作，盒马这一“新物种”的引流效果等为后者看重。王丽华当天提到，盒马鲜生百荣店试营业期间，看到了新的消费者里面的年轻面孔更多了。

　　不过，也有媒体曾报道称，盒马鲜生与部分商业地产合作时，仍存在商城租金收益低、新老模式线上线下客群引导观念冲突等问题。由此看来，新老牵手或仍需时间磨合，不过，零售商和商业地产商的合作，本质上还是“价值导向”。“只有包括地产商在内的新零售产业生态上的合作伙伴一起，才能让新零售取得更大范围、更深层次的发展。”盒马鲜生创始人侯毅曾谈到。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有