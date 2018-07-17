盒马鲜生开新店 新零售能否焕发老牌商业地产第二春?

原标题：盒马鲜生百荣店开业 新零售能否焕发老牌商业地产第二春?

新京报快讯(记者江波)17日，试营业1个多月的盒马鲜生百荣店正式开业。对于此次“牵手”，北京百荣商业管理有限公司董事长王丽华当天说，百荣正加速转型购物中心，两者结合是“强强联合”;北京盒马总经理陈冬青同时称，百荣这家店是盒马在北京最新一代的店，尽量做到“本地化”。随着盒马鲜生开启全国性扩张，百荣、翠微等都选择与盒马牵手，老牌商业地产能否借助“零售新物种”焕发第二春?

盒马鲜生是阿里巴巴“新零售1号工程”，“北动批，南百荣”曾是北京市民记忆里的老牌商场，对于此次“新老牵手”，王丽华说，盒马的经营模式和方式，是一个服务于消费者全链的过程，利用他们经营上的优势把现有的店打造成体验的场馆，同时利用线上的销售去疏导客流，正好是百荣的需要。

陈冬青同时称，百荣这家店是盒马在北京最新一代的店，把适合周边市民消费的产品的比重做了加大，尽量做到本地化。比如店内有很多诸如“聚点串吧”的北京热门品牌。

据盒马方面提供的数据，目前盒马在北京有11家店，今年计划开30家。对于盒马在铺店过程中是否遇到挑战的问题，陈冬青对记者称，“还真没有。”

盒马鲜生2018年开启全国性扩张以来，除了此次与有批发市场背景的百荣的合作，此前也与谋求调整转型的翠微百货、杭州解百等多个老牌商业地产合作，盒马这一“新物种”的引流效果等为后者看重。王丽华当天提到，盒马鲜生百荣店试营业期间，看到了新的消费者里面的年轻面孔更多了。

不过，也有媒体曾报道称，盒马鲜生与部分商业地产合作时，仍存在商城租金收益低、新老模式线上线下客群引导观念冲突等问题。由此看来，新老牵手或仍需时间磨合，不过，零售商和商业地产商的合作，本质上还是“价值导向”。“只有包括地产商在内的新零售产业生态上的合作伙伴一起，才能让新零售取得更大范围、更深层次的发展。”盒马鲜生创始人侯毅曾谈到。