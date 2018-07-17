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ofo谈退出德国传言：重心是深耕重点市场 会妥善调整

ofo谈退出德国传言：重心是深耕重点市场 会妥善调整
2018年07月17日 20:06 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 欧阳李宁

　　共享单车品牌ofo被曝将退出德国市场。

　　7月17日，有外媒报道称，ofo小黄车宣布，将在未来几周内，负责任地退出迄今在德国的唯一单车投放地柏林。据称，柏林的小黄车将被清理并转移至欧洲其他市场。ofo的一名发言人说：“这是基于相关市场表现做出的一项战略决定”，不排除其重返德国市场的可能。

　　对于上述说法， ofo方面未予正面回应，该公司在给澎湃新闻记者的回应中表示，“海外战略目前的重心是深耕重点市场，并探索实现商业价值。我们根据各地市场的具体情况，制定不同的发展方案。对于ofo的非重点海外市场，我们将会展开妥善的调整计划，将影响降到最小。”

　　ofo方面表示，“过去一年的海外快速扩张，让ofo能够更好地把握国际业务。海外进入新战略阶段，是因为设立了新的目标，即通过精细化的管理，提供差异化的服务，进一步提高海外市场的效益。”

　　澎湃新闻记者梳理公开报道发现，目前ofo已相继退出以色列、澳大利亚等国际市场。

　　公开资料显示，此前ofo宣布进入的海外市场包括英国、美国、澳大利亚、奥地利、捷克、意大利、日本、哈萨克斯坦、泰国、马来西亚、荷兰、俄罗斯、新加坡、西班牙、葡萄牙、以色列、匈牙利、印度、法国等。

　　在不久前的7月6日，ofo宣布其海外业务完成了业务开拓阶段，将进入深耕重点市场的第二阶段。在新战略阶段，ofo创始人兼CEO戴威直接负责海外业务。ofo将筛选重点市场精细化管理运营，深化全球合作，优化海外团队结构提高效益，实现海外运营的商业价值。

　　ofo方面介绍，2017年3月，ofo在新加坡启动试运营，正式向海外输出无桩共享单车。经过一年开拓，ofo在新加坡、美国等市场具备一定规模，确立运营模式。“截至今年5月，ofo新加坡累计订单量突破2500万单，用户约占总人口五分之一，平均周订单约100万单。ofo进入美国10个月，已经为近30座城市提供服务，今年一季度订单量突破100万。”

　　ofo方面介绍，国外城市的骑行价格约是国内价格的6倍以上。

　　与此同时，ofo频频传出资金困难。

　　6月初，ofo传出大规模裁员，解散海外事业部的消息。

　　对此，ofo联合创始人于信当时在朋友圈回应称，这是“无稽之谈”。于信称，ofo海外业务仅仅一个新加坡的营收“怕是比其他某些友商全量营收都高”，“直接‘被裁撤’不大合适吧？”

ofo德国海外市场
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