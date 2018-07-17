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新一轮打车难背后：5倍处罚、司机捣乱、滴滴两难

新一轮打车难背后：5倍处罚、司机捣乱、滴滴两难
2018年03月26日 10:53 新浪科技综合
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　　来源：36氪

　　作者：杨林

　　可能未来一段时间内，打车难都解决不了，滴滴也无法走出困境。

　　网约车市场正遭遇新一轮的打车难，更准确一点地说，是用滴滴叫车变难了。

　　不止是早晚高峰期，7月13日的周五，晚上快11点半，我从朝阳公园打车回家，即使是快车、优享、出租车和其他的网约车平台一起叫，也等了近80分钟才最终叫到一辆优享，司机从1.8公里之外开过来接我。虽然到家已经凌晨快两点，但是依旧庆幸——已经没有地铁和直达公交的深夜，因为路程远，骑单车也不现实，所以在北京这座城市里，加班后如何回家，竟成为一个难题。

　　而这周一上午9点多，也许是因为雨天的缘故，我再次打开滴滴，显示我前面有170多人在排队等快车，优享预计等待时长也要超过一个小时。打开地图看了一眼我要去的目的地，如果选择乘坐公共交通，我要先走1.2公里到地铁站，换乘四次，下了地铁再走1.3公里去我要到的位置。

　　纠结了两分钟，眼看要迟到了，只能选择打一辆专车，三分钟后，专车接单了。不到12公里的距离，加上临时调价，最终收费113元。

　　我同事注册了滴滴快车车主，这里有一张图可以更直观地看到现在打车有多难。

7月17日上午十点，早高峰已经到尾声了7月17日上午十点，早高峰已经到尾声了

　　

　　他说，7月之前的这个时间段，首先颜色不会这么深，而且南边的热力图要明显淡很多——而最近几天的颜色都更重，而且看起来全城都积压了过多的订单。他的快车司机端上显示，选单界面订单已经压满了，显示120单，实际上要更多，而且看起来能接单的人远比订单数少，换句话说，在他能看到的区域里，大部分人都无法叫到车。

　　下面的两张图看起来可能还要更直观一点。

　　两张图大概是同一地点，左边的图是今年5月份上午十点多的早高峰末期时段，而右边的图则是今天下午三点多的情况。即使有下雨的原因，但是按理来说，下午的运力需求不会更高。

　　一切都指向于，出行这件事，变难了。

　　司机不接单了，一些司机还在捣乱

　　虽然早在今年6月底，就有滴滴司机告诉36氪，从7月1号开始，滴滴会停止给外地户籍的司机派单——不过滴滴内部人士称，派单依旧正常。不过因为监管力度加大，很多司机不愿承担风险，所以不再出门拉活了。

　　36氪了解到，在北京、上海等一线城市，司机微信群里开始流传“执法地图”，司机们在哪些地区遭遇交管执法部门，这些地方都会在地图上被标注出来，以提醒同行们尽量避让。机场、火车站、医院、热门商圈和白领写字楼聚集的地方显然是重灾区，几乎全都都在“地图”上，而且新的地点还在不断增加。

　　微信群里，司机们的情绪也在不断变化。7月初的那两天，一些司机更愿意在群里分享和执法人员“斗智斗勇”的经历，例如如何绕开了可能会被检查和扣车的地区，但是随着越来越多的司机被查，群里的气氛变得微妙起来。一些司机开始用侮辱性的字眼，还有一些群——司机们开始商量着如何反击。

　　究其原因，因为滴滴目前用的是派单制，除顺风车和预约订单外，司机只能接受平台派来的单子。如果司机频繁地取消派过来的单子，就会触发平台的惩罚机制，甚至被封号。“如果平台让你去机场、去火车站，你只能去，但是去了就有可能被执法人员检查”，上述快车司机说。

　　一名滴滴快车司机称，从7月开始，他所在的300多人司机群里，经常有人提议，所有司机都不许出去接单。最近几天更是有司机在群里鼓励大家出去“钓鱼”，在滴滴平台上频繁叫单，等司机赶过来之后再恶意取消订单，或者是按照约定上车，不过下车后给司机一星差评，从而降低“不配合者”的信用度。

　　司机们看似在自己给自己捣乱，但最终目的正是让滴滴改变自己的派单制度，以及给司机们提供更有保障的解决方案。

　　36氪了解到，滴滴司机端有“机场、火车站”的选项，司机可以通过它决定是否要接受去机场以及火车站的单子，如果不勾选，则接收不到平台派来的相应单子。最近这半个月，几乎所有接受采访的滴滴司机都承认，自己取消了去机场和火车站的选项。这意味着，去这两个地点的乘客很难叫到车。

　　另一方面，根据新政规定，外地车牌或者非京籍司机开的京牌车万一被查了，面临2-5万元罚款，以及车辆被扣押一个月，并且每个月就得交4500元的停车费，“这是很大的损失，很不值得”。虽然滴滴一直让司机保留好各种单据，以便平台报销罚款，不过多名滴滴司机透露，实际的报销流程很慢，而且因为各地的运营和管理规定不同，最终未必能够全部报销。36氪了解到，滴滴目前对非法购买账号、人车和注册信息不匹配的司机不提供报销。

　　所以严格的监管力度下，司机们大多选择停止接单，躲避风头。而对于乘客来说，这导致原本就供不应求的出行市场变得雪上加霜。多名滴滴司机透露，最近半个月以来单量巨减，从以前的最多一天能拉26单到现在最多十单。很多乘客一看等不起了会选择改坐公交或地铁，或者直接在路边拦出租车。据他所知有些同行都选择不继续做网约车，有些同行选择白天不跑晚上跑因为运管抓的特别严。

　　受处罚司机比原来多了5倍

　　北京市交通执法总队行政处罚结果信息公示的数据显示，因使用未取得《网络预约出租汽车运输证》的车辆，擅自从事或者变相从事网约车经营活动的，6月22日至30日被处罚的人数为53人，而7月2日至7月10日被处罚的人数为250人。

　　同样的时间里，受到处罚的司机数量变成了5倍。这缘起7月1日起开始正式实施的《北京市查处非法客运若干规定》。该文件规定，对无证从事网络预约出租汽车（即网约车）客运经营的，将扣押车辆并处以罚款。

　　此前，北京市交通执法总队副总队长郭振跃在接受媒体采访时曾表示，从7月1日起，北京市交通执法总队将组织开展为期半年的打击非法客运专项行动。

　　36氪了解到，两种情况下司机有可能受到处罚：一种是未拿到准入许可证的区域，在这些地区，运管部门是有权利进行查扣的。另一种是在已经办理三证的区域(网约车准入许可证，网约车营运证，网约车从业者资格证)没有取得证件就进行运营的，也会受到查扣的处罚。

　　这意味着如果司机没有网约车从业者资格证，就无法在北京等城市接单。要考取证书，首先要符合网约车新政的规定细则，而京户京牌这个高门槛就可以刷掉绝大部分司机，并且，从业者资格证每次有名额限制，考试和拿证流程都较长，所以司机们想要快速拿证，显然并不现实。

　　同时，车辆变更也难倒了大量司机。很多车主虽然符合网约车新政细则，但并不希望将自己的私家车变更为运营性质，因为不但需要上更多更贵的保险，受更严格的监管，而且一旦想日后卖掉，价格也不如正常的私家车。

　　所以虽然2016年10月网约车新政颁布至今已经有近两年的时间了，各地方的新政细则也陆续颁布，滴滴等平台在各地进入了最严的新政执行期，不过因为网约车市场的供不应求的需求属性，很多不合规的司机依旧还在接单。当过渡期结束后，7月1日开始实施的《北京市查处非法客运若干规定》正在缩小这其中的灰色地带。

　　“快两年都没有能解决的问题，现在让滴滴一朝一夕解决掉，这也不现实”，一名滴滴内部人士称。在今年5月初空姐遇害案之后，滴滴全面清理外地牌照车辆，之前的确存在外地车牌注册为假京牌的行为。但是想要完全避免违规司机进入市场，依旧还是太难了。

　　以北京为例，如果让外地牌照和外地户口的司机全部从滴滴平台上消失，那么合规运力将远远不能满足市场需求。另外，一些司机也会通过购买账号、套牌、注册信息和实际情况不符等行为规避平台的管理，而这种情况往往很难通过技术手段查询。

　　所以对于平台来说，要保证足够的运力，还要参与激烈的市场竞争；而对于司机来说，能出去接单才有钱赚，这双双导致了“打车难”的困境。

　　两难的滴滴

　　“自从7月1号起，滴滴要给司机报销的罚款成本就得增加至少大几百万”，上述滴滴内部人士称。

　　而更隐形、也更糟糕的损失则来自单量的下滑。虽然滴滴官方表示不方便透露半个多月以来单量缩减的具体数据，不过一名内部人士则告诉36氪，光北京地区，这半个多月的单量至少缩减了30%。

　　对于通过司机和乘客端抽佣来维持网约车主体业务的滴滴来说，这必然是不小的损失，从营收角度来说，滴滴对单量有依赖性。更何况这家公司最近还在谋求上市，而单量等数据，以及在国内网约车市场的地位，一直都是滴滴给资本方和二级市场的信心保证。

　　不仅如此，这场严查，也让司机和乘客都陷入了质疑的情绪中。“乘客打不到车，第一反应就是这是滴滴的问题，然后会通过各种渠道发泄，骂平台”，一名滴滴内部人士称。而司机也更愿意将责任归结为平台本身，“一名司机在被交管部门扣车时大骂，为什么要抓司机，直接把滴滴封掉不就行了么”。

　　“之前美团做打车的时候，有人说网约车市场没有门槛，有钱就可以进，但是进来做一下才知道这不是一门好做的生意”，上述内部人士称。

　　陷入两难的滴滴似乎没有立竿见影的解决方案。36氪了解到，目前滴滴采取的主要措施是，加大司机端的补贴力度，尤其是早晚高峰和深夜时段，希望以此刺激更多的司机出来接单。

　　不过，不仅在北京，从准入门槛到法规政策的执行，近期全国多地对网约车的监管也都在趋严。所以打车难的情况不会在短时间之内消失，一段时间之内，滴滴可能也无法走出困境。

滴滴司机打车
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