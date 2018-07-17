融金所被曝逾期 股东天富蓝玉退出 疑为投之家收购方

原标题：融金所被曝逾期，股东天富蓝玉退出，疑为徐红伟口述的投之家收购方

日前，在融金所社区内有投资人发布逾期信息。对此，融金所创始人孙明达对《每日经济新闻》记者表示，目前已经着手制定活期计划标转为定期散标的制度，但是具体计划还在讨论中。

值得一提的是，7月12日，融金所发布公告称，深圳前海融金所互联网金融服务有限公司（以下简称“融金所”）与深圳鼎盛金融控股有限公司（以下简称“鼎盛金融”）、新疆天富蓝玉光电科技有限公司（以下简称“天富蓝玉”）达成协议，天富蓝玉将其持有的融金所20%股权转让给鼎盛金融。工商资料显示，天富蓝玉于2018年3月5日入股融金所，7月13日退出。

孙明达对《每日经济新闻》记者表示，天富蓝玉出资额为2.5亿元，该退股融金所是在投之家逾期曝出前，而且由于经营理念的不合，天富蓝玉未参与融金所具体经营，双方未产生业务合作。

天富蓝玉退出融金所

《每日经济新闻》记者注意到，在被曝逾期前，天富蓝玉已从融金所退出。7月12日，融金所发布公告称，融金所与鼎盛金融、天富蓝玉达成协议，天富蓝玉将其持有的融金所20%股权转让给鼎盛金融。

说起天富蓝玉，投资者并不陌生。目前，投之家爆雷继续发酵，在徐红伟对投资人的录音中，曾提到，“去年11月签的收购方叫天富蓝玉(音)，是上市公司下面的一个子公司，担保方是一个姓卢的。”（之后徐红伟又一次提到卢姓人士时称其为收购方）。而此天富蓝玉是否是徐红伟口中的那家公司，截至记者发稿时，记者未得到进一步证实。

不过，《每日经济新闻》记者在采访孙明达时问及其是否知道天富蓝玉去年11月拟入股投之家时，其表示并不知情。此后，孙明达又表示，天富蓝玉退出融金所是在投之家爆雷前。

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之前，天富蓝玉曾注资火线理财。投之家爆雷已经过去多日，深圳市公安局南山分局对投之家涉嫌集资诈骗案立案侦查，投之家CEO黄诗樵已经被收押，网贷之家创始人徐红伟目前也被警方采取了强制措施，目前案件正在进一步办理之中。

将停止周转借产品新增借款

孙明达对《每日经济新闻》记者表示，实际上，天富蓝玉仅仅持股了三个月，有一个月的时间在办理工商变更手续，入股资金为2.5亿元，退资后并没有产生违约费等。并称，天富蓝玉方面并不是很愿意撤资，但是由于经营理念的不同，融金所依旧与天富蓝玉分道扬镳。

在融金所社区内，有投资人反映回款不到账，出现逾期情况。《每日经济新闻》记者就逾期情况进行咨询，孙明达表示，具体的逾期额度和逾期公司目前还未统计出来，预计很快可能统计完毕。并表示，在爆雷潮的大环境下，逾期金额会比正常状况下要高许多。

同时，孙明达向记者表示，初步计划是将活期计划标为定期散标，由系统自行对计划表和散标进行匹配，投资者无法选择，这是投资者在此前投标的时就已经默认同意的。记者通过研究官网数据发现，融金所定期散标期限在8天-36个月不等。

孙明达表示，在现阶段下，由于近期“爆雷”平台增多，很多投资人由于恐慌情绪而要求提前兑付。许多平台选择将活期标转为定期标以对此进行规避，据其所知，大概有二三十家平台这样做。

但是《每日经济新闻》记者发现，就在今日下午，记者发现融金所发出一则公告。公告显示，由于行业生存环境严峻，为保障平台可持续运营，融金所作出了一些调整，其中包括平台将持续发散标，正常回款、正常体现。融金所在公告中表示，从即日起，平台将停止周转借产品新增借款，同时平台还将下线智能投标工具（升升慧投、鑫融智投），而历史智能投标工具将进行拆散，拆散后根据散标实际情况进行回款。此外，融金所还表示，由于此前部分散标包含智能投标工具匹配的标的，因此待历史智能投标工具拆散后，此前相关散标将持续回款，而具体回款方案将于10日内公示。

网贷平台频繁爆雷情况下，有一部分平台率先退出了行业，或选择清盘，或选择恶意跑路，也有一部分平台选择将活期标的转换为定期标的，以补充流动性的不足。

融金所官网资料显示，融金所是深圳前海融金所互联网金融服务有限公司独立运营的互联网金融平台，注册资本6250万元，实缴资本 6250万元，于2013年5月正式上线。此外，网贷天眼2018年7月最新评级排名显示其位于31位，网贷之家2018年6月发展指数排名第88位 。

截至2018年7月16日，官网数据显示累计借贷金额269亿，平台借贷余额约33亿元，平台61.77%的项目为信用标，汽车抵押占比37.94；项目逾期率0.79%，金额逾期率2.1%。