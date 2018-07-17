互联网招聘野蛮生长将终结 发布超3亿条招聘信息

简介：《条例》明确将互联网招聘纳入规范的范围。人力资源服务机构通过互联网提供人力资源服务的，应当遵守本条例和国家有关网络安全、互联网信息服务管理的规定。

原标题：超3亿条招聘信息通过网络发布，互联网招聘野蛮生长将终结

作者：郭晋晖

还记得求职者李文星吗？一年之前的7月14日，这位大学生通过某互联网招聘公司发布的虚假职位信息，误入传销组织后溺水身亡。作为平台的互联网招聘公司应该在这起悲剧中承担多大的法律责任，曾经众说纷纭。

随着我国人力资源要素市场领域第一部行政法规——《人力资源市场暂行条例》（下称《条例》）的实施，互联网招聘野蛮生长的时代即将宣告终结，包括互联网招聘在内的人力资源服务行业迎来法治时代。

人力资源和社会保障部副部长张义珍在7月17日上午国新办例行政策吹风会上表示，《条例》对人力资源市场主体应当承担的法律责任进行了明确的规定，明确对黑中介、人力资源市场的违法犯罪行为要进行查处，为监管执法提供了法律依据。

互联网招聘不是法外之地

国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《人力资源市场暂行条例》，自2018年10月1日起施行。

《条例》是系统规范在我国境内通过人力资源市场求职、招聘和开展人力资源服务活动的第一部行政法规。《条例》对人力资源市场培育、人力资源服务机构、人力资源市场活动规范、人力资源市场监督管理及法律责任等作了全面规定。

《条例》第二条规定了法律的适用范围，即在中华人民共和国境内通过人力资源市场求职、招聘和开展人力资源服务，适用本条例。法律、行政法规和国务院规定对求职、招聘和开展人力资源服务另有规定的，从其规定。

这一规定意味着除了法律另有规定的之外，我国的人力资源资源机构无论是公共人力资源服务机构和经营性人力资源服务机构，均在《条例》规范的范围之内。

《条例》明确将互联网招聘纳入规范的范围。《条例》第三十一条规定，人力资源服务机构通过互联网提供人力资源服务的，应当遵守本条例和国家有关网络安全、互联网信息服务管理的规定。

《条例》要求，人力资源服务机构接受用人单位委托招聘人员，应当要求用人单位提供招聘简章、营业执照或者有关部门批准设立的文件、经办人的身份证件、用人单位的委托证明，并对所提供材料的真实性、合法性进行审查。监管执法有法可依。

人社部的数据显示，截止到2017年底，我国共建立了各类人力资源服务机构3.02万家，从业人员58.37万人，全年营业收入已经达到了1.44万亿元。全国人力资源服务机构共服务用人单位3190万家次，为两亿多人次就业创业和流动都提供了人力资源服务。人力资源服务机构举办现场招聘会、交流会22万多场，提供招聘岗位的信息超过了1亿多条，参会求职的人员超过1.1亿人次，通过网络发布岗位招聘信息有3亿多条。

《条例》也是今年三月司法部重组后提请国务院常务会议审议通过的第一部行政法规。

司法部社会管理法制司司长杜亚玲介绍，《条例》规范的主体涵盖了人力资源市场所有的主体，包括用人单位、求职者和劳动者，人力资源服务机构、政府监管部门。《条例》主要规范以上四类主体在求职、招聘、开展人力资源服务以及在市场监管活动中形成的权利义务关系。

《条例》的亮点之一是着眼于市场监管的强制性问题，明确对黑中介、人力资源市场的违法犯罪行为要进行查处，为监管执法提供了法律依据。

《条例》第四十三条规定，发布的招聘信息不真实、不合法，未依法开展人力资源服务业务的，由人力资源社会保障行政部门责令改正；有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，吊销人力资源服务许可证；给个人造成损害的，依法承担民事责任。违反其他法律、行政法规的，由有关主管部门依法给予处罚。

保留对职业中介实行行政许可

作为人力资源领域“放管服”改革的举措之一，《条例》进一步放宽市场的准入限制，最大限度的减少了人力资源服务的行政许可。

张义珍介绍，在《条例》出台之前，人力资源市场的行政许可事项一共有三项，即设立职业中介机构审批、设立人才中介机构及其业务范围审批、设立中外合资中外合作职业介绍机构审批。这一次《条例》将上述三项行政许可事项整合为一项，并且进一步把许可的范围缩减为人力资源服务机构从事职业中介活动。

《条例》第十八条规定，经营性人力资源服务机构从事职业中介活动的，应当依法向人力资源社会保障行政部门申请行政许可，取得人力资源服务许可证。

张义珍说，之所以保留对职业中介实行行政许可，主要是考虑维护劳动者的合法权益。人力资源市场是特殊的要素市场，事关广大劳动者的切身利益，实行行政许可，可以从源头上防止无资质的机构进入人力资源服务行业进行职业中介活动，避免无序发展，避免恶性竞争，可以说是最大限度地防止侵害劳动者权益的行为发生，最大限度地来保护劳动者的合法权益。