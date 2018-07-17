“微信转账转错人”收钱方已还钱 并表达了歉意

原标题：“微信转账转错人”收钱方已还钱，诚信原则应坚守

新华社广州7月17日电（记者胡林果）“真没想到这笔钱还能回来。”微信转错账87500元、闹心了两个多月的黄先生长舒了一口气。

7月3日，新华社“新华调查”栏目播发稿件《微信转账转错人只能认栽？——“手滑”的代价究竟由谁来担》，报道在广东工作的黄先生微信转账转错人，多方寻求帮助却碰壁的经历，引起社会广泛关注。

7月6日，微信名“海阔天空”的收钱方主动在微信上将黄先生加回好友，向黄先生表达了歉意，并表示将尽快归还“误收”的款项。随后，收钱方分别于7月10日、7月15日和7月16日，分三笔将共计87500元通过银行转账、支付宝转账及微信转账的方式返还给了黄先生。

记者了解到，在稿件播发后，微信支付平台也主动联系黄先生，引导其到司法机关通过诉讼方式解决纠纷。微信平台表示，若司法机关介入后，将进一步配合协助调查。

同样也是微信转账转错人，广州市白云区人民法院近日对一起案件作出判决，判令收款者退还这笔转错的款项。法院认为，因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。

法院提醒，碰到这种“天上掉馅饼”的事，收钱方应基于诚实信用原则，把不当得利返还给当事人，避免因不当得利承担相应的法律责任。

微信支付团队称，一旦发现类似“转错账”事件，若与收款方协商无果，建议及时通过法律途径解决纠纷。同时，用户可以通过拨打95017或在微信搜索腾讯客服小程序联系客服，“在保护用户隐私的前提下，客服会尽力协助双方沟通。”微信支付相关负责人说。