全国性187条网贷备案验收细则或将于7-8月出台

相关新闻：

中国互金协会：整改不合格者要无风险退出和有效处置

广州互金协会：网贷机构若出现项目逾期 严禁跑路失联

江苏互金协会：网贷平台高管通讯工具必须24小时畅通

新京报快讯（记者 黄鑫宇）近日，多位行业人士告知新京报记者，监管方或将于7-8月间落实180余条的网贷备案验收细则。据接近监管方人士告诉记者，具体细则为187条。这是继7月16日中国互金协会及此前上海、广州、深圳、江苏等地互金协会集体发声后，针对P2P网贷平台的最新监管动向。

据新京报记者了解，这次是由国家体系制定、并将在全国执行的网贷备案验收细则，杜绝因地方监管套利而出现验收问题及风险隐患。

对于即将出台的验收新规，广州市政协委员、广州互联网金融协会会长方颂曾告诉新京报记者，有两点希望能够被体现：一是要提高网贷行业准入门槛，网贷中介虽然只是信息中介，但具备强金融属性，不可能谁都可以做；二是在严监管、风险可控的约束下，应适度鼓励创新。

“平台清盘退出机制上，希望会出台一些更加细化的标准”，国家互金安全技术专家委员会秘书长吴震曾对新京报记者表示，合规是永恒不变的主题，规避风险最好的办法就是提高控制风险的水平。

7月9日下午，互联网金融风险专项整治工作领导小组制定了互联网金融风险专项整治下一阶段的工作方案。方案提出下一阶段的总体目标是，争取用一到两年的时间，通过清理整顿，基本完成存量风险的化解，消除较大的风险隐患，同时初步建立适应互联网金融行业发展的监管的体制、体系。

新京报记者从监管方证实到，该方案明确了P2P网络借贷和网络小贷领域清理整顿完成时间节点，延长至2019年6月，其他各领域重点机构应于2018年6月底前，将存量的违规业务化解至零。

网贷之家发布的数据显示，截至2018 年6 月底，中国网贷行业正常运营平台数量下降至1842 家，相比5月底减少了30 家。