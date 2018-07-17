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沃尔玛与微软签5年协议 利用云和人工智能挑战亚马逊

沃尔玛与微软签5年协议 利用云和人工智能挑战亚马逊
2018年07月17日 17:08 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月17日晚间消息，零售巨头沃尔玛今日宣布，已与微软签署合作协议，将采用微软的云服务和人工智能(AI)技术来对抗竞争对手亚马逊

　　沃尔玛称，这项为期五年的协议将利用微软Azure和Microsoft 365等一系列云端解决方案，为消费者提供更快、更轻松地购物体验。

　　作为合作的一部分，沃尔玛和微软工程师将合作把walmart.com和samsclub.com的很大一部分移转至微软Azure平台上。当前，沃尔玛正积极拓展电子商务业务，从而更好地与亚马逊竞争。

　　上个月有报道称，微软正在研发一种新技术，能够帮助零售商淘汰收银员，结帐时也无需排队。微软的这项技术就是要帮助零售商能够跟上亚马逊无人便利店Amazon Go的脚步。

　　通过这项合作，沃尔玛希望能在一定程度上抵御亚马逊挥的零售野心，以及在数据领域的专长，同时强化自家的电商业务。

　　为了强化电商业务，沃尔玛今年5月曾宣布，将以160亿美元收购印度最大电商平台Flipkart 77%的股权。受该交易刺激，亚马逊计划在印度市场追加20亿美元投资，从而使投资总额达到约70亿美元。

　　上个月有报道称，为了避免若干年后被市场淘汰，沃尔玛正通过一系列新技术来完善购物体验。这些新技术包括沃尔玛扫描机器人、全自动传送带、 门店电子地图、移动端快速退货，以及重新设计的沃尔玛娱乐区等。(李明)

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