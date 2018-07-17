直击|滴滴出行与Booking达成战略合作 获5亿美元投资

新浪科技讯 7月17日下午消息，滴滴出行今日宣布与在线旅行企业Booking Holdings（纳斯达克代码：BKNG）达成战略合作关系。 同时，滴滴也获得了来自Booking Holdings 5亿美元战略投资。

基于此次合作，双方将依托各自的技术能力和本土运营经验，为用户在全球范围内提供更全面和个性化的出行体验。通过合作，Booking Holdings 旗下的App将为用户提供滴滴叫车服务接口，而滴滴的乘客也将可以直接通过 Booking.com 或 Agoda 平台预订酒店住宿。同时，滴滴也获得了来自Booking Holdings 5亿美元战略投资。

滴滴出行战略副总裁朱景士表示：“我们期待与Booking在产品、技术和市场拓展方面展开更多创新性合作，将旅程的各个部分无缝连接，提升每一位用户的出行体验。”

Booking Holdings旗下拥有Booking.com, agoda.com, Kayak, Priceline.com, Rentalcars.com和 OpenTable等品牌，向全球220多个国家和地区的客户及合作伙伴提供服务。滴滴拥有5.5亿注册用户，目前在中国、南美、澳洲和日本市场提供服务。