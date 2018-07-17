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拼多多将于7月26日在纳斯达克上市:发行价最高19美元

拼多多将于7月26日在纳斯达克上市:发行价最高19美元
2018年07月17日 15:44 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月17日下午消息，据美国财经网站IPOBoutique网站公布的信息显示，拼多多将于7月26日在纳斯达克证券市场挂牌交易。

　　拼多多周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的IPO（首次公开招股）申请书。文件显示，拼多多计划在纳斯达克申请挂牌，股票代码为“PDD”。以最高19美元的超额发行计算，拼多多市值将突破240亿美元。

　　拼多多计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票（ADS），代表3.424亿股A类普通股，拟最高融资18.7亿美元，其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。

　　招股书透露，2018年3月，拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。

　　预计本轮IPO后，创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%，拥有89.8%的投票权，腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%；高榕所占股比为9.3%，投票权为1.8%；红杉资本所占股比为6.8%，投票权为1.3%。

　　拼多多IPO交易的承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本，受托银行为德意志银行。拼多多已向承销商授予1284万股美国存托股票的额外配售选择权。

　　拼多多此前提交的招股书显示，按GMV（商品总额）和总订单数量计算，该公司是中国市场上领先的电商公司之一。2018年第一季度，拼多多平台GMV为662亿元人民币（约合106亿美元），总订单数量为17亿份。

　　在截至2018年3月31日的第一季度，拼多多净亏损为2.01亿元人民币（约合3200万美元），相比之下上年同期的净亏损为2.077亿元人民币。

拼多多IPO美国
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